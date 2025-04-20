快訊

F-100紅色閃電塗裝重新亮相 記錄空軍最苦命飛行中隊史

私小卡位／家長備戰為私中鋪路 私小招生逆勢增3成

撞出愛火？2台掃地機器人掃完「回對方家」 網腦補：未來有小掃地機器人

女子唱卡拉OK染恐怖病毒！口鼻起水泡超癢 全臉擴散令人崩潰

香港01／ 撰文／喬納森
唱卡拉OK也要小心注意衛生！示意圖。圖／ingimage
唱卡拉OK也要小心注意衛生！示意圖。圖／ingimage

唱卡拉OK也要小心注意衛生！大陸有女子多年前在卡拉OK唱歌消遣，懷疑將麥克風放得太近嘴巴而感染惡菌，回家後發現嘴巴四周起水泡兼腫痛搔癢，而且近年來不斷反覆感染，後來才驗出是感染單純皰疹病毒。女子表示復發時不只嘴巴鼻子的範圍受感染，今年還傳染到臉頰上，令她大感崩潰，因而提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。

唱K時嘴巴貼近麥克風疑染皰疹

綜合大陸媒體報導，居於浙江的黃姓女事主，在2017年與閨密到卡拉OK唱歌，她學歌手將嘴巴貼近麥克風，惟唱K後發現「嘴巴周圍起水泡，腫痛很癢」，其後少知道原來感染了單純皰疹病毒。

皰疹無藥可治會反覆發作

黃女指這8年來皰疹反覆發作，不只是在嘴巴及鼻子範圍受感染出水泡，今年還發現上擴散到臉頰，令她大為崩潰。黃女提醒大家，「公共場所的公共用品還是要保持距離」。她指這個病毒終身目前無藥可治，只能用藥緩解，還會反覆發作。

事件引起網友關注，有人表示「這個有潛伏期的，一般免疫力低下的時候就復發，唱歌當時就感覺到發熱變癢，那說明之前就感染了」，「也不一定就是因為麥克風感染的」、「這是要找KTV麻煩才說的吧」。

疱疹經由直接接觸傷口或分泌物感染

據報，單純皰疹病毒潛伏期約2至20天，發病7至10天，目前沒有疫苗可預防，嚴重或經常復發者可考慮口服抗病毒劑，較輕微皮膚感染外用藥劑則可改善症狀及縮短病程。

據世界衛生組織資料，疱疹病毒可經由直接接觸傷口或分泌物感染，例如接吻或親子間傳遞咀嚼過的食物。多數的人在兒童時期就被感染，首次感染可能無症狀。有症狀的孩童可能以牙齦口腔炎為表現，病程約 12 天。在少數免疫力低下的孩童身上，也可能造成皰疹性角膜炎、皰疹性腦炎。

延伸閱讀：

茶記「索女餐」餐牌1字出錯惹議！網民：女人好介意　餐廳咁回應

劏客？去柴灣人氣餐廳吃$64餐　埋單1原因驚變$75　食客1招KO退錢

文章授權轉載自《香港01》

KTV 疫苗 病毒

延伸閱讀

綠批北檢違法集會張善政反擊 「司法公正遭破壞別小鼻子小眼睛」

罷瑤召集人賴苡任吐交保內幕 美女律師急制止「不要講了」原來是親妹

對女性益處尤甚 研究揭注射帶狀疱疹疫苗7年內失智機率降20%

侯佩岑遭網友質疑鼻、下巴整型 她正面揭鼻子重大問題

相關新聞

女子唱卡拉OK染恐怖病毒！口鼻起水泡超癢 全臉擴散令人崩潰

唱卡拉OK也要小心注意衛生！大陸有女子多年前在卡拉OK唱歌消遣，懷疑將麥克風放得太近嘴巴而感染惡菌，回家後發現嘴巴四周起水泡兼腫痛搔癢

陸松鼠被遊客餵成「松豬」 餵鼠攻略瘋傳…當地出聲阻止了

杭州西湖近日傳出松鼠被遊客過度投餵導致體型變胖的消息，松鼠們來者不拒，將苗條身材吃成「松豬」，還意外成為西湖「會移動」的...

太誇張！陸女為等好友「伸腿阻高鐵門」 2工作人員強拉也攔不住

乘坐大眾交通工具應文明出行，否則連累別人。近日，在廣鐵集團深圳北火車站，一名女性旅客為了等待同行友人上車，竟強行伸腿阻止高...

中國年輕人從「躺平」進化到「老鼠人」…什麼都覺得累

名為「老鼠人」（Rat People）的生活方式近期在中國社交平台爆火。據美媒報導，許多年輕人把躺平「提升」到了一個新高...

港版富士山！他隨手一拍美景如同身在日本 地點曝光網嗨：揪團打卡

港人熱愛去日本旅行，愛到戲稱「回鄉下」，對當地的富士山亦非常熟悉。而香港網上流傳1張驚艷照片，有港男在鰂魚涌街頭拍攝對面海的飛鵝山，由於當時山頂有濃厚白雲，形容「這是香港的富士山」，笑言「暫時未能回家

現任、前妻很和諧？陸男發帖喊辦「一夫二妻」婚禮 警方找上門

貴州畢節市一名吳姓男子近日發布與兩名「新娘」的「三人婚禮邀請函」，照片中，吳男左擁右抱，未婚妻和前妻都穿著婚紗摟著新郎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。