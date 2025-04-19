太誇張！陸女為等好友「伸腿阻高鐵門」 2工作人員強拉也攔不住
乘坐大眾交通工具應文明出行，否則連累別人。近日，在廣鐵集團深圳北火車站，一名女性旅客為了等待同行友人上車，竟強行伸腿阻止高鐵關門。目前，相關部門已介入調查。
廣深鐵路股份有限公司深圳北車站官方微博周六（19日）發布情況說明稱，針對網傳「女子伸腿阻止高鐵關門」影片，鐵路部門迅速開展核查。
經了解，周五（18日）13時許，途經深圳北站的D2404次（東莞南-廈門）列車停靠在3站台辦理旅客乘降，作業完畢車門關閉過程中，一名女性旅客強行用身體阻攔車門試圖等待同行人上車，站台工作人員極力制止未果，隨後同行人上車，列車關門開出，未造成列車晚點。
目前，相關部門已介入調查，並將根據相關法律法規，對旅客阻擋車門關閉的行為進行處理。
鐵路部門提醒，旅客在乘車時請勿阻擋列車車門關閉，強行上下車將擾亂正常運輸秩序，給廣大旅客出行帶來影響。
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文章授權轉載自《香港01》
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