太誇張！陸女為等好友「伸腿阻高鐵門」 2工作人員強拉也攔不住

港人熱愛去日本旅行，愛到戲稱「回鄉下」，對當地的富士山亦非常熟悉。而香港網上流傳1張驚艷照片，有港男在鰂魚涌街頭拍攝對面海的飛鵝山，由於當時山頂有濃厚白雲，形容「這是香港的富士山」，笑言「暫時未能回家

2025-04-19 10:24