快訊

獨／恐怖狼父1周2次性侵幼女 還持按摩棒謊稱「媽媽的玩具」

山下智久在台灣！3度合體周杰倫 交情內幕曝光！

林志玲同框安海瑟薇！大8歲「她更像妹妹」 無P圖真實狀態曝光

港版富士山！他隨手一拍美景如同身在日本 地點曝光網嗨：揪團打卡

香港01／ 撰文／田中貴
日本富士山。圖／pakutaso
日本富士山。圖／pakutaso

港人熱愛去日本旅行，愛到戲稱「回鄉下」，對當地的富士山亦非常熟悉。而香港網上流傳1張驚艷照片，有港男在鰂魚涌街頭拍攝對面海的飛鵝山，由於當時山頂有濃厚白雲，形容「這是香港的富士山」，笑言「暫時未能回家鄉，唯有望梅止渴吧」。

由於照片中的飛鵝山激似富士山，引來許多網民瘋傳激讚，稱有興趣同樣地點拍照，，直言是「港版富士山」、「又變打卡熱點了」、「誰能憑愛意要富士山私有」。

飛鵝山山頂剛好雲霧繚繞　激似富士山

原PO將照片上傳至Threads，表示是「妹夫的作品」，只見拍照現場是靠近鰂魚涌港鐵站的健康東街十字路口，近北角消防局往維港方向，當日藍天白雲，雲層濃厚，飛鵝山和平日一樣高聳入雲，途人如常過馬路，在繁忙城市節奏中難出現大自然奇景

拍攝港男︰這是香港富士山

圖中飛鵝山輪廓與日本富士山的確有幾分相似，加上山頂剛好雲霧繚繞好似雪冠，配合附近樓景，猶如富士吉田市。原PO的妹夫隨意拍攝後，形容「這是香港富士山」，笑稱目前未能「回家鄉」，只能透過香港景色望梅止渴。

網友大讚︰第一眼以為真是日本

「港版富士山」照片吸引大量網友大讚，「幅圖靚到」、「拍得好像」、「好讚」、「第一眼真的以為正版」。有關帖文與照片被瘋傳後，不少人預言現場將會成為新打卡點，相信未來會有許多人前來拍攝類似照片。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀：

追夢唔怕遲！60歲阿姨熱愛攝影　屢遭親友質疑　網民力撐逐夢

全球最多人瀏覽照片！Windows XP桌布　攝影師轉賣後1原因感遺憾

文章授權轉載自《香港01》

奇景 富士山 日本 香港

相關新聞

港版富士山！他隨手一拍美景如同身在日本 地點曝光網嗨：揪團打卡

港人熱愛去日本旅行，愛到戲稱「回鄉下」，對當地的富士山亦非常熟悉。而香港網上流傳1張驚艷照片，有港男在鰂魚涌街頭拍攝對面海的飛鵝山，由於當時山頂有濃厚白雲，形容「這是香港的富士山」，笑言「暫時未能回家

現任、前妻很和諧？陸男發帖喊辦「一夫二妻」婚禮 警方找上門

貴州畢節市一名吳姓男子近日發布與兩名「新娘」的「三人婚禮邀請函」，照片中，吳男左擁右抱，未婚妻和前妻都穿著婚紗摟著新郎，...

9歲女童25樓墜到7樓奇蹟生還 到院第一句嚇喊「媽媽救我」

河北一名九歲女童小安（化名）日前從25樓住處墜樓，掉在七樓有管道的平台，僅身上多處骨折，頭部無嚴重損傷，住院10天已出院...

「范冰冰獲國際大獎」 標題黨又來？當事人是教授很不爽

近日，多個以「范冰冰獲國際大獎」、「范冰冰獲國際知名獎學金」、「范冰冰獲獎了」為標題的信息在網路傳播，多個自媒體發布類似...

「有博士就不要碩士」 湖南1醫院招聘被讚說人話

湖南省衡陽市南華大學附屬第二醫院一則招聘公告近日引起廣泛關注，其招聘崗位備註需求用語十分直白，直接表明「有博士就不要碩士...

陸女持美哥倫比亞大學假學歷讀港大 法官明言將判囚

28歲中國女子李思萱支付不法中介38萬元（人民幣，下同，約5.2萬美元），獲安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程後，取得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。