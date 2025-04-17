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貴州男與現任、前任辦「一夫二妻」婚禮？ 官方調查：鬧着玩
陸媒《新京報》報道，貴州一名男子於4月16日發佈一張「一夫二妻」婚禮邀請函，引發網絡熱議。當地表示，三人拍攝婚紗照是「鬧着玩」，在民警教育下，三人的婚禮計劃取消。
報道指，貴州畢節市一男子發佈與兩位女性的三人婚禮邀請函引發網絡熱議。當地有關部門人員證實，其中一人是新郎的前妻，他們三人拍攝婚紗照是「鬧着玩」。
經民警教育勸導，原定4月19日的三人婚禮計劃取消，新郎僅與現任未婚妻完婚。警方確認三人拍攝婚紗照行為不違法，當事人從未真正實施「一夫二妻」婚禮。
4月17日，新郎原計劃舉辦婚禮的世紀佳緣宴會中心也發聲明稱，在最初接到預訂時，預訂方並未如實告知將是三人舉辦婚禮這一特殊情況，在核實情況後已經取消了此次特殊婚禮預定。
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文章授權轉載自《香港01》
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