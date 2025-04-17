快訊

已與日、墨談關稅 川普預告今輪到「這1國」：大陸也想與美方會面

藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

前10名沒有美國！2025全球智商排行出爐 台灣緊追「這國家」排行第2

聽新聞
0:00 / 0:00

貴州男與現任、前任辦「一夫二妻」婚禮？ 官方調查：鬧着玩

香港01／ 撰文：許祺安
網傳婚紗照與邀請函。（網路圖片）
網傳婚紗照與邀請函。（網路圖片）

陸媒《新京報》報道，貴州一名男子於4月16日發佈一張「一夫二妻」婚禮邀請函，引發網絡熱議。當地表示，三人拍攝婚紗照是「鬧着玩」，在民警教育下，三人的婚禮計劃取消。

報道指，貴州畢節市一男子發佈與兩位女性的三人婚禮邀請函引發網絡熱議。當地有關部門人員證實，其中一人是新郎的前妻，他們三人拍攝婚紗照是「鬧着玩」。

經民警教育勸導，原定4月19日的三人婚禮計劃取消，新郎僅與現任未婚妻完婚。警方確認三人拍攝婚紗照行為不違法，當事人從未真正實施「一夫二妻」婚禮。

4月17日，新郎原計劃舉辦婚禮的世紀佳緣宴會中心也發聲明稱，在最初接到預訂時，預訂方並未如實告知將是三人舉辦婚禮這一特殊情況，在核實情況後已經取消了此次特殊婚禮預定。

延伸閱讀：

天津女發現男友已婚怒報警被關精神病院　安徽公安：出於安全考慮

河南綠帽男花逾60萬娶美嬌妻！車被開罰單驚揭「跟別人共享女友」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

貴州男與現任、前任辦「一夫二妻」婚禮？ 官方調查：鬧着玩

陸媒《新京報》報道，貴州一名男子於4月16日發佈一張「一夫二妻」婚禮邀請函，引發網絡熱議。當地表示，三人拍攝婚紗照是「鬧着玩」，在民警教育下，三人的婚禮計劃取消。

世紀騙局！男花65萬娶妻 不料老婆嫁妝、懷孕報告、親戚都假的

陸媒報道，湖北隨州26歲男子申某某陷入一場世紀婚姻騙局。2024年他辦完結婚酒席後，給了女方14萬8,000元（人民幣，下同，約65萬元新台幣）聘金，女方準備46萬元（約203萬元新台幣）存款單、100克金條、一輛Benz（賓士車）。然而，存款單是偽造的，金條往牆上一刮露出白色，賓士車是租車行租來的。

29歲男重度脂肪肝需減肥！1原因花66萬買課後續慘 殘障人士也中招

花錢減肥也需要保持理性！

大陸山西訂婚性侵案！男子二審維持判3年 審判長：處女膜不能作依據

在大陸引發熱議的「訂婚性侵案」二審宣判，山西省大同市中級人民法院維持原判，以性侵罪判處南方席某某有期徒刑3年。法院認為，上訴人席某某違背被害人意志，強行與之發生性關係的行為構成性侵罪。一審法院認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法。

重慶長江邊驚現多人「放生」礦泉水 網群直呼：為什麼不放生人民幣？

大陸近年來屢有奇葩放生事件，周日（4月13日），重慶驚現多人向長江中放生礦泉水，引發廣泛關注。當局對此回應稱，目前尚未找到當事人，今後將制止這一不文明行為。

11歲男童腹脹送院！X光驚見「高密度金屬」卡大腸 醫生取出金條

吃健康食物也要注意「吃的方式」和「吃的量」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。