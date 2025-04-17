世紀騙局！男花65萬娶妻 不料老婆嫁妝、懷孕報告、親戚都假的

陸媒報道，湖北隨州26歲男子申某某陷入一場世紀婚姻騙局。2024年他辦完結婚酒席後，給了女方14萬8,000元（人民幣，下同，約65萬元新台幣）聘金，女方準備46萬元（約203萬元新台幣）存款單、100克金條、一輛Benz（賓士車）。然而，存款單是偽造的，金條往牆上一刮露出白色，賓士車是租車行租來的。

更令新郎申某某無法接受的是，來參加婚禮的老丈人、大舅哥也是假的，所謂的「新娘」是已婚狀態，懷孕也是假的，甚至連年齡都是虛假的，其實際年齡大男方9歲是35歲。

4月15日，上游新聞記者從湖北隨州警方了解到，「新娘」尹某某因涉嫌重婚罪被採取刑事強制措施。對此，申某某說：「大量事實證據證明這女的涉嫌詐騙，還偽造了金融機構的存款單和戶口本，不知道為什麼只是一個涉嫌重婚罪名。」

男方給14.8萬元聘金 女方陪嫁金條賓士車

26歲的申某某是湖北隨州人，他向上游新聞記者介紹，2022年，他當平台主播時與尹某某相識於平台，此後線下見面談起了戀愛。彼時，他認為尹某某是青島人，未婚，父親是副廳級幹部，母親經商，哥哥也是幹部。

2024年5月9日，兩人在申某某隨州老家「奉子成婚」辦了酒席，女方「老丈人」「大舅哥」參加。

在舉辦婚禮前，申某某想和尹某某去領結婚證，但尹某某告訴他，因投資一家美容機構失敗，身份證出了問題，稱結完婚再補結婚證，「她說預產期是7月份，肚子是有點鼓，但又不像懷胎8個月的樣子，就稀裡糊塗辦了酒席。」。

申某某介紹，在隨州老家辦完酒席後，兩人準備前往青島女方家再辦酒席。臨行前，尹某某想帶走148,000元的現金聘金，但申某某的父母留了個心對尹某某說，先給150000元的存款單。這時，「大舅哥」打電話：聘金要帶回去，擺盤好看些，女方陪嫁房車。一番交涉後，申某某父母將148,000元現金給了尹某某。

申某某說，2024年5月中旬，他和尹某某來到青島，住進一棟別墅，尹某某說別墅是她家的。申某某一直希望盡快見到老丈人和丈母娘，並舉辦婚禮，但尹某某說，因家庭矛盾，暫時不方便見。

在別墅住了幾天后，尹某某外出回來給了他一張460000元的「存款單」、一根100克的「金條」、一輛奔馳轎車的鑰匙。

申某某說：「女方陪嫁了這麼多東西，我把沒見到丈母娘的疑慮打消了。」

存款單、金條、懷孕報告全是假的

2024年5月下旬，兩人又回到湖北隨州。申某某介紹，回到隨州沒幾天，尹某某發脾氣鬧著要回青島。他同意尹某某回青島，但前提條件是退還148,000元的聘金。

這時，「丈母娘」打來電話，要尹某某帶著聘金回去，車子、存款單、金條留作抵押。「丈母娘」掛斷電話不久，尹某某趁他不注意離開了隨州。

一系列蹊蹺的操作，讓申某某生疑。他透過車牌號碼找到了車主，車主是租車行老闆；他把金條拿到典當舖，典當舖工作人員拿著金條往牆上一刮，裡面露出了白色；他諮詢「460000元存款單」所在銀行，銀行工作人員告訴他，該行沒有存款單上的工作人員。

4月15日，車主透露，車子是尹某某租的；「460,000元存款單」存款銀行工作人員稱，存款單上的印章與該行公章不符，係他人偽造；警方內部人士稱，100克金條是假的。

申某某說，自己意識到被騙後，立刻尋找尹某某。 2024年5月底，他在武漢找到尹某某。一番交涉後，尹某某退還了148,000元聘金中的80,000元（約35萬元新台幣），並承諾回到青島後退還餘款。「沒有退餘款，我本來想算了，不要了，畢竟在一起兩年多。最接受不了的事發生了，我才報警。」申某某說，他發現尹某某此前給他看的多張不同醫院出具的懷孕檢查報告以及戶口簿、名字也是假的。

女方涉嫌重婚被採取刑事強制措施

2024年6月，申某某報警。警方調查後告知他，來參加婚禮的「老丈人」「大舅哥」是假的，打給他的「丈母娘」也是假的，辦酒席時尹某某是已婚狀態。

尹某某現任丈夫對上游新聞記者稱，兩人感情不和，現在還在婚姻存續狀態，他知道妻子背著他與別人辦婚禮。事發後，申某某才知道女方尹某某連年齡都是假的，實際年齡比他大9歲。

2024年8月30日，隨州公安局曾都區分局對涉嫌重婚的尹某某刑事拘留，同年9月12日對尹某某變更強制措施為取保候審。此後，隨州警已將該案移交給檢方。

申某某對罪名有疑義，向當地相關部門反映，相關部門介入調查。錄音顯示，隨州曾都警方一位領導說：「以我的經驗來看，這是詐騙，我們會指導派出所辦這個案子，你們不要再反映了。」

4月15日，隨州警相關工作人員向上游新聞記者表示，具體案件正在調查，不方便透露。

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