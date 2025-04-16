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大陸山西訂婚性侵案！男子二審維持判3年 審判長：處女膜不能作依據

香港01／ 撰文：許祺安
在大陸引發熱議的「訂婚強姦案」二審宣判，山西省大同市中級人民法院維持原判，以強姦罪判處南方席某某有期徒刑3年。示意圖／ingimage
在大陸引發熱議的「訂婚強姦案」二審宣判，山西省大同市中級人民法院維持原判，以強姦罪判處南方席某某有期徒刑3年。示意圖／ingimage

在大陸引發熱議的「訂婚性侵案」二審宣判，山西省大同市中級人民法院維持原判，以性侵罪判處南方席某某有期徒刑3年。法院認為，上訴人席某某違背被害人意志，強行與之發生性關係的行為構成性侵罪。一審法院認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，審判程序合法。

據了解，席某某的母親見到兒子時大哭，此前席某某已經被羈押712天，期間兩人只見過2次面。

據了解，「訂婚性侵案」發生在2023年5月，27歲被告經婚介所介紹，認識24歲的女方，雙方交往3個月後訂婚，當時男方給予10萬元(約新台幣40萬元)禮金，並立字據結婚一年後婚房房產證上加上女方名字。

兩人訂婚後的隔天，該男子與女友發生性關係，男方指出，他們因未如女家要求在房產證加上女方名字及再補10萬元人民幣(約新台幣40萬元)禮金，遭女方在訂婚第4日指控性侵。被告母親甄女士則表示，「女兒明確反對婚前性行為。」

2023年12月25日「訂婚性侵案」宣判，被告男子遭判囚3年，被告當場表示不服上訴。案件的審判長則指，受害人遭性侵當晚報警，雙手有瘀傷，現場CCTV片段，受害人遭逃離房間求救，但遭被告席某某拖回房，強調案件基於事實判決。

審判長也提出電話錄音證實，席男與被害人母親通話時確實表達性侵行為，在偵錯階段也供述了與被害人發生性行為的具體細節。

綜合現場臥室證據、電梯監控視頻及女方手腕、雙臂有淤青等證據，足以認定席男性侵被害人的事實。

男方主張女方「處女膜未破裂」　審判長：不能作為依據

值得關注的是，男方提供的《刑事上訴狀》顯示，醫院診療手冊「女方外陰：處女膜完整，未見新鮮破口」；鑒定書：「送檢物均未檢出人精斑及STR分型」。男方堅稱與女方吳某某未發生實質性性關係。

對此，審判長表示，「性侵案件中處女膜狀況，屬個人隱私，不應公開披露」。發生性行為是否導致處女膜破裂，與性行為本身的程度和個體差異有關。處女膜狀況不能證明是否發生性行為，國內外醫學界對此已形成共識。處女膜狀況不能作為認定或否定性侵罪行的依據，相關司法文件和案例對此也已明確。

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文章授權轉載自《香港01》

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