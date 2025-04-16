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重慶長江邊驚現多人「放生」礦泉水 網群直呼：為什麼不放生人民幣？

香港01／ 撰文：孫聖然
示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage

大陸近年來屢有奇葩放生事件，周日（4月13日），重慶驚現多人向長江中放生礦泉水，引發廣泛關注。當局對此回應稱，目前尚未找到當事人，今後將制止這一不文明行為。

據《揚子晚報》報道，事發於重慶市巴南區李家沱街道濱江社區附近，網傳影片顯示，多人聚集在李家沱碼頭向長江中「放生」礦泉水，他們將礦泉水瓶打開後即向江中潑灑，隨後將空樽丟棄在地上、堆積如山，且仍有多箱礦泉水正準備向江中潑灑。

有網友解釋，上述行為或是當事人用礦泉水代替魚類向江中傾倒，以實現「放生」。

相關影片經傳播後旋即引發廣泛質疑，一些人認為當事人浪費資源，「這麼多水就這樣倒進河裏可惜了！拿去送給需要的人不好嗎？」；亦有人諷刺，「為什麽不直接放生人民幣？」

對此，李家沱街道辦事處工作人員回應稱，事發當日已注意到相關影片並接到群眾舉報，「街道在查實情況後已安排了濱江社區負責處理有關情況，但尚未找到當事人，今後將制止這一不文明行為。」工作人員還表示，如有最新調查結果將第一時間向社會通報。

據了解，長江禁漁期內不能任意放生，因此有人通過向長江倒礦泉水的方式體現「放生」、「祈福」。而事實上，今次「放生」礦泉水並非個案，山東青島等地亦曾發生類似事件。

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文章授權轉載自《香港01》

多人 影片 放生 礦泉水

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