11歲男童腹脹送院！X光驚見「高密度金屬」卡大腸 醫生取出金條

小朋友亂把東西放進嘴巴真的超危險！大陸一名11歲男童在家玩耍時，不小心把一條重達100克的金條吞進肚子裡，雖然當下沒有明顯的腹痛，只是肚子有點脹，但父母發現後趕緊帶他去醫院檢查。醫師透過X光發現男童的腸胃道裡有個密度極高的金屬異物，判斷是「腸胃異物」。一開始醫師原本希望他能自然排出，不過觀察兩天後毫無動靜，最後決定用內視鏡手術將金條取出，所幸男童術後恢復良好，已平安出院。

男童在家玩耍 誤吞整條金條

根據陸媒報導，這名男童小光（化名）在家玩時不小心吞下了一條100克的金條，父母發現後立刻送他到醫院。雖然小光當下沒有嚴重不適，只覺得肚子有點脹，沒有明顯腹痛，但醫師在幫他照X光後，發現他的消化道裡有一塊高密度金屬物質，確認為異物卡在體內。

原本希望自然排出 觀察兩天沒反應

急診醫師馬上安排小光住院觀察，同時先採用保守療法，給他一些促進排便的藥物，看看能不能靠自己把金條排出來。不過觀察了兩天還是沒有進展，X光再拍一次，金條的位置完全沒變，可能已經卡住，醫師擔心再拖下去會引發腸阻塞甚至腸穿孔，必須盡快處理。

內視鏡手術30分鐘內取出金條

考量小光年紀還小、腸道脆弱，如果動傳統手術傷害太大，主治醫師朱振偉和周小剛決定改用「內視鏡異物取出術」。他們以內視鏡精準操作，在短短半小時內就成功將金條從腸道中取出。手術相當順利，幾天後小光就可以正常進食，沒有出現併發症，目前已經康復出院。

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文章授權轉載自《香港01》