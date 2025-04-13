人不可以貌相！建築工人秀彈琴才藝 目擊者錄影激讚：超有型

高手在民間？日前有網友途經觀塘海濱公園，目睹1名疑似地盤工人（即台灣的建築工人）當眾彈鋼琴，其間吸引路人頻頻回望，對此讚歎不已，遂拍片分享到社交平台，大讚對方「超型」。不少網友都認為「人不可以貌相」，「年代不同了，做地盤不代表低學歷、無文化」、「地盤只是一個職業，任何人都可以有藝術修養」、「其實地盤工人都可以深藏不露」。

疑地盤工人觀塘海濱彈鋼琴 獲讚：超型

該網友在threads帳號上傳影片，指日前經過觀塘海濱公園時，目睹有地盤工人當眾彈鋼琴，於帖文大讚對方「超型」，因此忍不住拍下片段，又笑稱「唔知我釣唔釣到ching（師兄）出嚟同我講『影到我pls del呢』（不知道我釣不釣得到他出來跟我說『畫面拍到我，請刪除』）」。

以手機瀏覽樂譜 吸引路人回望

從片中可見，1名戴眼鏡、穿着安全衣的年輕人，作地盤工人打扮，正在公園內的觀景台彈鋼琴，他不時以手機瀏覽樂譜，其同事則在後方拿着手機幫忙拍攝影片，其間吸引途經路人頻頻回望。

網友：衣著不代表一個人的能力及修養

帖文引來網友關注，不少人都覺得「人不可以貌相」，「正到爆，一身男人味再加鋼琴的溫柔」、「一般人認為地盤工人都是無文化的粗人，其實地盤工人都可以深藏不露」、「年代不同了，做地盤不代表低學歷、無文化」、「衣著不代表一個人的能力及修養」、「地盤只是一個職業，任何人都可以有藝術修養」、「一個被工程耽誤的音樂人」、「我的朋友認識大提琴考獲8級鋼琴的人，都去做建築工」。

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文章授權轉載自《香港01》