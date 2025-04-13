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貴州深山發現4.8億年前｢地下水晶宮｣ 全球罕見洞穴沉積物基因庫

香港01／ 撰文／孫聖然
「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社
「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社

貴州遵義一條為農業灌溉開鑿的引水涵洞，意外揭開了掩埋4.8億年的「地下水晶宮」。專家介紹，「地下水晶宮」內的景象在全球都屬於罕見。

綜合陸媒報道，「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。中國地質學會洞穴專業委員會副秘書長、遵義洞穴探險家趙揭宇介紹，此次科研活動中發現洞裏有一個數萬平方米的洞廳，上千根純白石鐘乳如冰晶森林般亭亭玉立於其中，雪白質感源於水中碳酸鈣純度極高且無雜質干擾。

「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社
「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社

趙揭宇續指，目前，該洞廳還沒有進行測量，如果測量下來的話，估計它的面積、容積會進入全國洞穴大廳里的前十名。「洞裏的沉積物、規模、品質、種類，完全改變了我們的認知。」

趙揭宇說，這裏因鮮有人類生活，毗鄰貴州大沙河自然保護區，擁有極佳的水源，且經數百米白雲岩層長距離過濾、水質純凈。孕育出全球罕見的「洞穴沉積物基因庫」，洞內有的穹頂高達100多米，水滴在下墜過程中，霧化成富含碳酸氫鈣的「氣溶膠」，在石筍、洞底凝結出千奇百態的石花、石枝、石葡萄、石珊瑚等，形成「霧化沉積」奇觀——這是全球僅有的幾處同類現象之一。

洞內還發現了許多穴珠， 也叫洞穴珍珠，十分罕見，因為質感很好，純凈度非常高，晶瑩剔透。新華社
洞內還發現了許多穴珠， 也叫洞穴珍珠，十分罕見，因為質感很好，純凈度非常高，晶瑩剔透。新華社

洞內還發現了許多穴珠， 也叫洞穴珍珠，十分罕見，因為質感很好，純凈度非常高，晶瑩剔透。科考專家介紹，穴珠的發育，有幾個必要的條件，包括要有一個潛水池；要有飽和度比較高的碳酸氫鈣的水，往這個池子裏面注入；要有成型的核，就是水中的碳酸氫鈣離子圍著這個核，產生沉積，一層一層的同心圓的沉積。

趙揭宇又稱，「國內很多洞沉積物都很少，比如，我們的紫雲苗廳、安龍犀牛廳，裏面的沉積物都很少。目前來看，這種巨型洞廳里面沉積物最豐富、品質最好的就是道真發現的這個洞。」

「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社
「地下水晶宮」位於遵義市道真仡佬族苗族自治縣的奧陶紀白雲岩山脈深處。新華社

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文章授權轉載自《香港01》

水晶

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