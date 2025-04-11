「我不打你不姓許！」公車7旬翁單挑2年輕人影片瘋傳 身份超驚人

乘搭巴士要互諒互讓。香港網路瘋傳「巴士伯伯大戰兩男乘客」影片，指往元朗方向的九巴268X車廂內，有伯伯與旁邊年輕男乘客爭執，伯伯粗口盡出，怒吼「你還沒見過惡人！」。另一年輕男乘客看不過眼「圍攻」老伯。其間男乘客挑釁「單挑」，伯伯則挑釁2人下車「一起打」，揚言「兩個一起打！讓觀眾看到70歲都能打贏你」。2名男乘客接受「開打」，要求伯伯車廂即打，惟伯伯邊說邊走到車廂中間車門，與2人在遠處互嗆，聲言「我不打你我不姓許」。最終老伯一直站在車門位置等候下車，沒有回頭。

事件被傳開後，律師翁靜晶在個人facebook留言指，「片中的『巴士阿伯』不是一般老百姓，而是廉政公署前首席調查官，且曾獲得特區勳章的許家民」。

許家民回覆《香港01》查詢時，平心靜氣地還原事件起因，稱當時自己並沒有大聲講電話，反而是同行外傭的口水濺到旁邊乘客時引起「口水戰」，強調沒有「挑起事端」，表示「我不是最兇的嘛」。

「我要打兩個？」有香港男性於4月6日在facebook群組「巴士的事討論區~更新版」轉載多段影片，指旺角往元朗方向的九巴268X車廂內，有伯伯因大聲講電話，造成旁邊男乘客不滿觸發爭執，「因為伯伯大聲講電話、隔壁乘客不滿而起爭執、伯伯很有脾氣，旺角到元朗268x巴士上發生」。

第1段影片長近5分鐘，看到當時正值晚上，九巴下層車廂左側倒頭座位上，近玻璃窗的穿黑衣伯伯，正與旁邊的灰衣男乘客爭吵，灰衣男拍打自己臉部表示「come on！」，伯伯則以英語向坐在車廂右方的外傭表示「take a video of him，take a video！」。灰衣男批評「真啊，愈老愈惡啊現在？」，伯伯再叫外傭拍攝「take a video about this crazy man ！」，又向灰衣男說「你還沒見過惡人！」，被灰衣男反嗆「現在看到了」。

之後伯伯看到對座男乘客搖頭，轉而問該男乘客「你怎麼搖頭？」。男乘客揶揄伯伯「只說不做」，伯伯稱「他（灰衣男乘客）下車我就跟他打。下車打啊！」。男乘客揶揄「說這麼多做什麼，幾十歲，收下火了」，老伯卻怒吼「我X你啊！關你什麼事嗎？你搖頭做什麼，你搖頭就是惹我！」。

男乘客聞言反駁伯伯「不要到處吵了，你真的很煩！你是聰明的就不要坐這些車！」，伯伯卻稱「為什麼不要坐這些車啊？我有車有司機！跟我回家，看看我的司機和車！」。男乘客揶揄「你也笨！」，老伯聲言「什麼笨啊！你再說我笨，我就X你老X」。阿伯又手指指激動表示「你再說我笨，說多聲！我指你怎麼樣」。

男乘客再揶揄伯伯「只說不做」，伯伯隨即表示「下來（下車）打了！那麼多人聽著！」。灰衣男乘客加入「圍攻」伯伯，指著自己臉部狂嗆「打啊！打！我在你旁邊」，伯伯揚言「兩個一起打！」，但又說「我X你啊！打你？笨！70歲就給你凶啊！X你老X」。灰衣男乘客反駁「沒人凶你啊！那麼你是錯啊！」，惟伯伯不認錯，「我怎麼錯啊！」。

雙方僵持，這時坐在另一邊的外傭叫伯伯坐過去，以平息紛爭，惟伯伯調位後沒有「收火」，灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁，伯伯激動指「馬上打！」，外籍女孩即時按著伯伯也沒有作用。

第2段片看見，伯伯之後往車廂中間車門方向走去，怒吼「跟著我下車！」。兩名男乘客沒有遵循，要求伯伯在車廂「即打」不果，坐在座位嘲笑伯伯「一邊打一路走，廢物！」。阿伯則站在車門位置與2人在遠處挑釁，「廢物下來打！X你老X！下車打！兩個一起下來跟我打，讓觀眾看到70歲都能打贏你」，更揚言「你下來我不打你我不姓許！」。最終老伯一直站在車門位置，直至影片結束。

影片於網路廣泛流傳，涉事伯伯原來是廉政公署前首席調查官，曾獲得特區勳章的許家民。許家民回覆《香港01》查詢時，平心靜氣地詳細說明事件起因，強調並非「大聲講電話」觸發衝突，而是「口水」。他憶述當日乘坐巴士時想聽iPhone，所以叫坐在另一排的外傭取來耳機，以免打擾別人。惟由於外傭自己正用耳機聽音樂而沒有聽清楚其要求，遂走近問他要拿什麼，不好意思地「口水」濺到旁邊男乘客的手，因而觸發衝突。

許家民表示，那名男乘客「剛開始好凶」責駡，外傭「完全沒有敢坐回去」，他看見人被狠駡，所以問那名男乘客「先生，究竟什麼事這麼凶啊？」，對方明言不滿其外傭口水濺到手，他所以用手幫對方擦乾，惟對方不滿，「他罵我你什麼意思啊，用手跟我擦啊？你起碼用紙巾跟我擦啊」，對面的男乘客則發出聲音說「老頭子，你這麼老就別這麼氣了」。

許家民聞言怒火中燒，「我就氣了，我說關你X事啊，我跟隔壁的先生說而已，關你X事啊，也不是接電話。那麼旁邊那人就說，那麼牛，單挑啊！我說你一定不夠我打，一打就兩個一起下車打，整件事就這樣了」。

至於被網友質疑「挑起事端」，許家民指出，「說實話，如果挑起事端，他們兩個人啊，我哪夠...我77歲，他們倆年輕人來的，如果要打，他們打死我也行了。如果我在這裡挑起事端，他們就馬上報警了，為什麼完全沒有事，給我下車，我不是最凶的嘛」。

延伸閱讀：

濫用公屋│有資料想舉報…1原因房署指無法查 網：這樣都不行？

港航MMA影片瘋傳！4大媽想調位大鬧機艙 仙氣空姐霸氣KO獲激讚

文章授權轉載自《香港01》