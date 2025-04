「我不打你不姓許！」公車7旬翁單挑2年輕人影片瘋傳 身份超驚人

乘搭巴士要互諒互讓。香港網路瘋傳「巴士伯伯大戰兩男乘客」影片,指往元朗方向的九巴268X車廂內,有伯伯與旁邊年輕男乘客爭執,伯伯粗口盡出,怒吼「你還沒見過惡人!」。另一年輕男乘客看不過眼「圍攻」老伯。其間男乘客挑釁「單挑」,伯伯則挑釁2人下車「一起打」,揚言「兩個一起打!讓觀眾看到70歲都能打贏你」。2名男乘客接受「開打」,要求伯伯車廂即打,惟伯伯邊說邊走到車廂中間車門,與2人在遠處互嗆,聲言「我不打你我不姓許」。最終老伯一直站在車門位置等候下車,沒有回頭。

事件被傳開後,律師翁靜晶在個人facebook留言指,「片中的『巴士阿伯』不是一般老百姓,而是廉政公署前首席調查官,且曾獲得特區勳章的許家民」。

許家民回覆《香港01》查詢時,平心靜氣地還原事件起因,稱當時自己並沒有大聲講電話,反而是同行外傭的口水濺到旁邊乘客時引起「口水戰」,強調沒有「挑起事端」,表示「我不是最兇的嘛」。

「我要打兩個?」有香港男性於4月6日在facebook群組「巴士的事討論區~更新版」轉載多段影片,指旺角往元朗方向的九巴268X車廂內,有伯伯因大聲講電話,造成旁邊男乘客不滿觸發爭執,「因為伯伯大聲講電話、隔壁乘客不滿而起爭執、伯伯很有脾氣,旺角到元朗268x巴士上發生」。

第1段影片長近5分鐘,看到當時正值晚上,九巴下層車廂左側倒頭座位上,近玻璃窗的穿黑衣伯伯,正與旁邊的灰衣男乘客爭吵,灰衣男拍打自己臉部表示「come on!」,伯伯則以英語向坐在車廂右方的外傭表示「take a video of him,take a video!」。灰衣男批評「真啊,愈老愈惡啊現在?」,伯伯再叫外傭拍攝「take a video about this crazy man !」,又向灰衣男說「你還沒見過惡人!」,被灰衣男反嗆「現在看到了」。

之後伯伯看到對座男乘客搖頭,轉而問該男乘客「你怎麼搖頭?」。男乘客揶揄伯伯「只說不做」,伯伯稱「他(灰衣男乘客)下車我就跟他打。下車打啊!」。男乘客揶揄「說這麼多做什麼,幾十歲,收下火了」,老伯卻怒吼「我X你啊!關你什麼事嗎?你搖頭做什麼,你搖頭就是惹我!」。

男乘客聞言反駁伯伯「不要到處吵了,你真的很煩!你是聰明的就不要坐這些車!」,伯伯卻稱「為什麼不要坐這些車啊?我有車有司機!跟我回家,看看我的司機和車!」。男乘客揶揄「你也笨!」,老伯聲言「什麼笨啊!你再說我笨,我就X你老X」。阿伯又手指指激動表示「你再說我笨,說多聲!我指你怎麼樣」。

男乘客再揶揄伯伯「只說不做」,伯伯隨即表示「下來(下車)打了!那麼多人聽著!」。灰衣男乘客加入「圍攻」伯伯,指著自己臉部狂嗆「打啊!打!我在你旁邊」,伯伯揚言「兩個一起打!」,但又說「我X你啊!打你?笨!70歲就給你凶啊!X你老X」。灰衣男乘客反駁「沒人凶你啊!那麼你是錯啊!」,惟伯伯不認錯,「我怎麼錯啊!」。

雙方僵持,這時坐在另一邊的外傭叫伯伯坐過去,以平息紛爭,惟伯伯調位後沒有「收火」,灰衣男乘客繼續打自己的臉挑釁,伯伯激動指「馬上打!」,外籍女孩即時按著伯伯也沒有作用。

第2段片看見,伯伯之後往車廂中間車門方向走去,怒吼「跟著我下車!」。兩名男乘客沒有遵循,要求伯伯在車廂「即打」不果,坐在座位嘲笑伯伯「一邊打一路走,廢物!」。阿伯則站在車門位置與2人在遠處挑釁,「廢物下來打!X你老X!下車打!兩個一起下來跟我打,讓觀眾看到70歲都能打贏你」,更揚言「你下來我不打你我不姓許!」。最終老伯一直站在車門位置,直至影片結束。

影片於網路廣泛流傳,涉事伯伯原來是廉政公署前首席調查官,曾獲得特區勳章的許家民。許家民回覆《香港01》查詢時,平心靜氣地詳細說明事件起因,強調並非「大聲講電話」觸發衝突,而是「口水」。他憶述當日乘坐巴士時想聽iPhone,所以叫坐在另一排的外傭取來耳機,以免打擾別人。惟由於外傭自己正用耳機聽音樂而沒有聽清楚其要求,遂走近問他要拿什麼,不好意思地「口水」濺到旁邊男乘客的手,因而觸發衝突。

許家民表示,那名男乘客「剛開始好凶」責駡,外傭「完全沒有敢坐回去」,他看見人被狠駡,所以問那名男乘客「先生,究竟什麼事這麼凶啊?」,對方明言不滿其外傭口水濺到手,他所以用手幫對方擦乾,惟對方不滿,「他罵我你什麼意思啊,用手跟我擦啊?你起碼用紙巾跟我擦啊」,對面的男乘客則發出聲音說「老頭子,你這麼老就別這麼氣了」。

許家民聞言怒火中燒,「我就氣了,我說關你X事啊,我跟隔壁的先生說而已,關你X事啊,也不是接電話。那麼旁邊那人就說,那麼牛,單挑啊!我說你一定不夠我打,一打就兩個一起下車打,整件事就這樣了」。

至於被網友質疑「挑起事端」,許家民指出,「說實話,如果挑起事端,他們兩個人啊,我哪夠...我77歲,他們倆年輕人來的,如果要打,他們打死我也行了。如果我在這裡挑起事端,他們就馬上報警了,為什麼完全沒有事,給我下車,我不是最凶的嘛」。

