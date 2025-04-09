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女子夜間call順風車返廣東雲浮 司機高速公路全程開自駕滑手機

香港01／ 撰文：許祺安
女子發佈影片指司機開自動駕駛滑手機。（影片截圖）
女子發佈影片指司機開自動駕駛滑手機。（影片截圖）

廣東廣播電視台報導，4月5日，廣東黎小姐叫了一輛順風車從佛山返回雲浮羅定，高速公路上司機全程開啟自動駕駛並滑手幾。所幸安全抵達，黎女感慨自己命大，並向交警和順風車平台投訴司機危險駕駛。

據女事主發佈的影片顯示，司機雙手並未放在方向盤上，而是在滑手幾，從窗外景色與車內顯示屏看，當時車輛正在高速公路上行駛，車速約為110km/h。

事主黎小姐表示，司機駕駛的是電動車，駛入高速公路後便開啟自動駕駛模式，並一直玩手機。而因車內只有黎女一名乘客，她也不敢當場制止，所幸平安抵達，「自己算是命大」。

事後，黎小姐向交警和順風車平台投訴該司機危險駕駛行為，平台方稱將警告司機一次，並給了黎小姐5塊錢（人民幣。約新台幣20元）優惠券。

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文章授權轉載自《香港01》

失控 廣東 窗外 電動 高速公路

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