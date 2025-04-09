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香港女生從西灣坐船回西貢 小紅書曝細節：像難民逃生

香港 01／ 撰文：夏洛特
原PO到麥理浩徑二段遠足，結束後於大浪西灣坐快艇返回西貢。（「旺圍脖」小紅書影片截圖）
原PO到麥理浩徑二段遠足，結束後於大浪西灣坐快艇返回西貢。（「旺圍脖」小紅書影片截圖）

香港有些行山路徑是熱門景點，雖交通不算便利仍吸引大批人前往，而有人為求快捷會選擇坐專門航線的快艇出入，但過程可能「驚心動魄」。近日有女生小紅書發帖抱怨，稱早前到麥理浩徑二段遠足，結束後為快些返回市區，便於大浪西灣坐快艇返回西貢，但整體感覺欠佳。她指乘客除了需涉水上船，船內也疑似沒有配備救生衣或安全帶，全程僅靠雙手抓住船旁欄杆，其間船隻被巨浪拍打顛簸，形容「像極了世界末日難民逃生的感覺」。

大浪西灣坐專線快艇

該網友在小紅書以「麥理浩徑最驚心動魄之節目：西灣坐船回西貢」發帖，表示早前去麥理浩徑二段遠足，因坐車前往的路上塞車，於是被迫提前在麥理浩徑一段下車再步行前往麥理浩徑二段，導致「整體時間沒有控制好」，遠足結束後便決定從西灣坐船回西貢，船票每人180港元。

原PO指乘船過程驚險：像難民逃生

然而，坐船的體驗卻令原PO深感不安，不但覺得是「最落魄的一次坐船」，更直言「像極了世界末日難民逃生的感覺」。從影片可見，乘客在淺水區登上快艇時都需脫了鞋襪、拉高褲腳，赤腳涉水登船。其間船隻受海浪影響而不斷搖晃，有疑為工作人員的男子雙腳踩在水中抓着船隻扶手，並協助乘客登船。

原PO憶述乘船體驗，表示「上船很狼狽，上船處的水位浪花能到大腿位置」，而且船內也疑似沒有配備救生衣或安全帶，「全靠雙手死死握住欄杆」，其間海浪很大，不時有海浪拍進船內，「堪比過山車，時不時浪花還拍打進船，特別擔心船翻了」，所幸最終也平安到達。但她事後回想卻覺得不妥，於是發帖抱怨不便，甚至留言笑稱「遺囑都想好了」。

網友熱烈討論：嚇人VS刺激

帖文引起網友熱議，不少網友都稱坐過快艇，形容船隻顛簸劇烈，「好嚇人」、「顛得我腦仁兒都出來了！我兒子樂得尖叫！」，樓主則回應「我們那艘船三個小朋友，有個小朋友說：這種體驗有一次就夠了」。

另有很多網友有與原PO不一樣的感受，大部份人都較為樂觀並表示「大驚小怪」，更有人感到相當「刺激」，「像探險項目」、「昨天才坐，超爽超愛」、「天氣好的時候感受完全不一樣，這反而是我去年推薦體驗的項目呢」、「我一直覺得這是我去年去香港花的最值的錢」、「之前在塔門島回程也是搭乘快艇，可刺激了」；還有人笑言只有在看香港電影「警匪片」時見過這種小艇，並感到能坐是「真值了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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