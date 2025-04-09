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活春宮片瘋傳！香港男女球場激戰後續更狂：好尷尬 女方美貌成焦點

香港01／ 撰文：布萊恩
香港大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。（stfumdfks／threads）
香港大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。（stfumdfks／threads）

情侶「愛愛」也要注意場地！香港網絡瘋傳多段影片，指大圍某球場有男女就地公然性交，動作激烈；待發現被拍攝，女方更與拍攝者「互動」，明言「好尷啊」。

影片引來網友熱議，批評該對男女行為離譜，「這裡不是 hotel 啊」、「好 X 瘋狂，開個房間真的那麼 X 難？這麼 X 噁心？」、「最厲害真被人發現還可以不害羞，跟你聊天」。另有不少網民錯重點，關注女方美貌，又笑言香港再有「打卡地標」，「繼天水圍天逸苑後，重大打卡勝地大圍遊樂場」、「又有新『性』地去拜訪」。

男女大圍球場就地性交

有港男於4月7日（星期一）在社交平台Threads發布多段影片及相片，留言「師兄有沒有這麼緊火？」。

第1段影片看到，當時天色已黑，大圍某球場暗角處有1對男女疑似就地性交，以「女上男下」擺動。

另1段影片見到男女「攻守」交換，男方壓於躺在地上的女方身上，動作激烈，現場傳出呻吟聲。

發現被拍攝　女方與拍攝者「互動」：好尷啊

2人行為被全程拍下。後來女方發現有人拍攝，向拍攝者爆粗高呼「不好看了， X 你老 X 走開吧」。拍攝者回應「Keep going on」，女方則用手掩臉說「走開啦，好尷啊」。至於男方，他發現被拍攝後，仍然壓在女方身上，一動不動。

網民批離譜：好 X 瘋狂

網友看過影片議論紛紛，不少人批評該對男女行為離譜，「what the fxxk man，好X污糟」、「這得不是hotel，的女孩清不清醒的，幾歲有沒有太空（油）」、「好 X 瘋狂，開個房間真的那麼 X 難地 X 貴連基本開支都無？那麼 X 噁心？」、「最厲害真被人發現還可以不害羞，跟你聊天......」。

女方美貌成焦點：香港再有「打卡地標」

另有不少網友錯重點，關注女方美貌，「美女」，又笑言香港再有「打卡地標」，「繼天水圍天逸苑後，重大打卡勝地大圍遊樂場」、「又有新『性』地去拜訪」、「真失望，去了球場都不打羽毛球」。

公眾地方猥褻可罰款及監禁　發布者或犯法

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000港元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬港元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

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文章授權轉載自《香港01》

X 影片 罰款 香港

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