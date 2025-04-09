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細思極恐？大陸成都的豬肉加工場鐵籠圈養131隻流浪貓 警方調查這樣說

香港 01／ 撰文：李納德
動物義工從豬肉加工場救出貓貓，早上送到附近的動物保護中心。（微博影片截圖）
動物義工從豬肉加工場救出貓貓，早上送到附近的動物保護中心。（微博影片截圖）

圈養大量流浪貓所為何事！成都有網友發文舉報，指當地有豬肉加工場圈養了大量流浪貓，當地農業農村局聯同多個部門調查，發現多達131隻貓被困在鐵籠，但該工場只負責生豬頭脫毛等工序，沒有屠宰痕迹，已依法取締拆除。這批流浪貓獲義工送到附近動保收容中心，因數量太多，中心負責人要將牠們暫時安置到隔離場所，正籌備相關物資，而豬肉加工場為何要圈養貓咪引起網友關注。

豬肉加工場圈養131隻流浪豬

大陸媒體報道，四川成都有網友發文舉報，指溫江區有豬肉加工點無故圈養大量流浪貓，該區農業農村局人員聯合多部門人員到場調查，查獲131隻流浪貓。現場影片所見，多隻貓咪被放入空間狹小的鐵籠內，現場環境漆黑，但數十隻貓眼在黑暗中發光，電筒一照全是貓咪，其後多籠貓咪經貨車運到動保中心。

局方調查指無屠宰痕迹

局方調查指，該加工場只用於生豬頭脫毛等粗加工工序，並無屠宰及殘害痕迹，已依法取締拆除該埸所。

義工救走送動物保護中心

動物義工將流浪貓送到溫江區的動物保護中心，由於貓隻數量眾多及未提前收到通知，中心一時難以應付。動保中心負責人喬先生指，當日早上6時就有大批貓咪送到，「這麼多貓，我們不能不管」，惟當時連圈舍都沒有準備好，只好暫時安放到隔離貓咪的場所，現時仍缺少貓糧及消毒品等物資，正努力籌備。

網友紛紛質疑為何豬肉加工場要圈養流浪貓，質疑背後動機，「兩廣為需求端的肉類黑產」、「黑產屢禁不止」、「什麼意思？這個豬肉加工點是殺貓的？」、「流浪貓還能圈養？這不跟養殖野生動物一樣扯淡？」。

延伸閱讀：

人貓共用水杯！內地男領養流浪貓　持續腹痛驚揭腸內全是吸血鉤蟲

性侵貓貓！變態男下體倒牛奶讓貓狂舔拍片　捱告哭道歉　判刑曝光

文章授權轉載自《香港01》

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