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為換位子大鬧機艙！香港航空4大媽「鬥毆」影片瘋傳 仙氣空姐一招KO

香港01／ 撰文／布萊恩
香港瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰。多名空姐、空少前來阻止，一位仙氣空姐更用一招霸氣KO大媽。（影片截圖）
香港瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰。多名空姐、空少前來阻止，一位仙氣空姐更用一招霸氣KO大媽。（影片截圖）

搭乘飛機應遵守規矩。本港網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰，站起來隔著椅子大吵大鬧，更有2名大媽互相出手。空姐、空少在旁勸止，其間有空姐以普通話不斷叫大媽們停手，高呼「全部人給我坐下！」。最終大媽們稍稍冷靜坐下。

影片引來網友熱議，大批人指摘大媽們行為離譜，「素質低俗」、「坐飛機早劃好位子，調什麼鬼？」、「真丟人現眼」。也有不少網友讚空姐做得好，「要稱讚空姐啦」、「又漂亮又聰明，真仙氣」、「又來，苦了空姐」。

《香港01》記者已向香港航空查詢，正等候回覆。

因調位爭執 香港航空多名大媽爆混戰

乘坐飛機要顧及航班安全。本港網絡4月5日（星期六）起瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爭執並互相出手，驚動機組人員合力制止。

從影片見到，至少4名大媽站起來，隔着椅子爭吵，其中紅衣大媽指罵白衣大媽，令雙方衝突升溫，白衣大媽「飛身」伸手貼近紅衣大媽臉部，紅衣大媽伸手抵擋，一輪快速攻防後，紅衣大媽與白衣大媽互相激動指罵，紅衣大媽旁邊的紫衣大媽勸止。

空姐：全部人給我坐下！

雙方爭執其間，多名空姐、空少前來阻止，其中有空姐不斷以普通話高呼「坐下！不要動手！不要動手，給我坐下！全部人給我坐下！馬上坐下，不要再動手」。影片最後大媽們稍稍冷靜坐下。

網民讚空姐做得好：又靚又叻

網友看過影片議論紛紛，大批人斥責大媽們行為離譜，影響航班安全，「素質低俗」、「大媽天下無敵」、「坐飛機早劃好位子，調什麼鬼？」、「真丟人現眼」、「沒文化」、「趕了下飛機吧！」、「真的不明所以，小事都要在這裡吵，如果想換位跟空姐說就好，不過要禮貌的跟他說想調位，等安排就行了」。

也有不少網友讚空姐做得好，「要稱讚空姐啦，總是遇到這樣的乘客」、「又漂亮又聰明，真仙氣」、「又來，苦了空姐」、「現在的空姐真不容易做」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

大媽 影片 空姐 航班 香港

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