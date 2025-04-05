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影／天有異象？陸民眾直擊「綠火球」劃過夜空 專家解答罕見現象

香港01／ 撰文／孫聖然
大陸上海、江蘇、浙江多地周四（4月3日）晚，驚現一顆閃耀的「火球」劃過上空，不少網友都記錄這一轉瞬即逝的景象。示意圖／ingimage
大陸上海、江蘇、浙江多地周四（4月3日）晚，驚現一顆閃耀的「火球」劃過上空，不少網友都記錄這一轉瞬即逝的景象。示意圖／ingimage

中國大陸上海、江蘇、浙江多地周四（4月3日）晚，驚現一顆閃耀的「火球」劃過上空，不少網友都記錄這一轉瞬即逝的景象。

綜合陸媒報導，當晚7時56分左右，一個藍綠色、拖著一條長長「尾巴」的「火球」，迅速劃過天空，上海多區以及江蘇、浙江多個城市都有網友直擊這一壯觀景象。

有網友稱，「超級大顆」、「瞬間天都亮了」、「一瞬間還以為是煙火」、「不管三七二十一，先許願」、「我也看到了，真的有人拍到了，好激動」。

那麼，「火球」究竟是什麼？紫金山天文台科普部科普主管王科超表示，從現有資料看，基本可以確認這是火流星。「通常，人造衛星等墜入大氣層角度較小，而這顆火流星墜落時，角度較為垂直。這是區別二者的關鍵」。

上海天文館也有專家表示，火流星主要指亮度比較亮的流星，在天文圈也有人把它定義成亮度比-3等（星等越小越亮）更亮的流星，國外亦會稱之為「Fireball」。上述火流星因為亮度較亮，而且出現的時間也剛剛好，被很多人觀測到。「像這一顆確實亮度大大超過了一般的流星，不算很常見，可能一年中會有十多顆，所以大家還是比較幸運」。

至於火流星是怎麽形成的，太空中，一些沒有特別固定的軌道，隨便流浪的物質統稱為流星體。它可能是一個小的碎片，或者小的石頭。這些流星體闖入大氣之後，通過摩擦和壓縮空氣，產生燃燒發光的現象，就形成流星。這顆流星估計本來是一個比較小的流星體，尺寸大概在幾厘米。如果說是小行星這樣尺寸較大的天體進入大氣，那產生的亮度還會更高，如果直徑達到一兩米，「甚至會亮如白晝」。

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文章授權轉載自《香港01》

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