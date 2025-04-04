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睡一覺就投胎？小米駕駛熟睡智駕開車全被拍 陸網怒罵：移動棺材

香港01／ 撰文／林芷瑩
網上流傳一段司機在駕駛小米汽車途中酣睡，再次將智能駕駛功能（智駕功能）推到風口浪尖。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
網上流傳一段司機在駕駛小米汽車途中酣睡，再次將智能駕駛功能（智駕功能）推到風口浪尖。照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

小米SU7電動車3月29日在安徽高速公路發生起火意外，3名女大學生死亡。在調查結果尚未明晰之際，4月2日，網上流傳一段司機在駕駛小米汽車途中酣睡，再次將智能駕駛功能（智駕功能）推到風口浪尖。

影片顯示，一輛小米汽車在高速公路上正常行駛中，車主雙手離開方向盤，躺在司機位上呼呼大睡。坐在另一輛汽車的拍片者，多次提醒同行的司機「減速」，注意避讓該小米汽車。

《界面新聞》報導，小米汽車客服工作人員表示，使用智駕功能時手必須要握住方向盤，若雙手離開，系統通常會有4次預警，且聲音逐漸加大，提醒司機立即接管方向盤。若車主長時間未理會，車輛會緩慢降速直至停車。

客服強調，部分車型的方向盤上內置有攝影機，以檢測司機狀態，也有相應的觸摸鍵感知雙手是否完全離開方向盤。惟對於前述影片的具體情況，其表示需等官方回應。

國際智能運載科技協會秘書長張翔表示，目前市面上多數的智能駕駛處於L2級別，屬於輔助駕駛範疇，但不少車企在宣傳過程中存在誇大之嫌，把自動駕駛輔助功能宣傳成 「L2+」、「L2.5」 甚至是「L2.999」，不符合國家標準，有誤導消費者之嫌。在車企的大力宣傳下，部分車主過度依賴自動駕駛輔助功能，為交通安全埋下隱患。

談及如何解決依賴問題時，汽車專家房力耕建議，管理體系需要和技術一起升級，從駕駛員培訓再到交警執法過程，都應該對不正確使用駕駛輔助的行為加以約束和管理。他認為，開車睡覺這類行為應如同開車用手機、抽煙一樣，被列入違法駕車的違章或違法條例中。

新聞一出，不少大陸網友紛紛表示，「這種智障的人，是怎麽掙到買車錢的？」、「車主睡一覺就投胎了，多好，但別害到無辜的路人」、「這種是不是危害公共安全罪，可以判刑了？」、「睡著了不是應該自動靠邊和退出智駕嗎」、「移動的棺材」、「攝影機那麽多，上次接個電話被扣3分罰300，這種睡覺的難道攝影機拍不到嗎？拍到就直接吊銷駕照坐牢」。

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文章授權轉載自《香港01》

小米汽車 車主

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