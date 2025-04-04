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路邊偶遇阿婆求救 熱心男下車見昏迷女身分驚呼：是我老婆

香港01／ 撰文／許祺安
近日大陸一名男子下班路上遇到一名阿婆揮手求助，停車準備幫忙救暈倒的女子，卻發現對方正是自己的妻子。示意圖／ingimage
近日大陸一名男子下班路上遇到一名阿婆揮手求助，停車準備幫忙救暈倒的女子，卻發現對方正是自己的妻子。示意圖／ingimage

「杭州發佈」公眾號消息，近日中國大陸杭州一名男子下班路上遇到一名阿婆揮手求助，停車準備幫忙救暈倒的女子，卻發現對方正是自己的妻子

近日，杭州蕭山瓜瀝鎮一名女子騎電動車突然暈倒在路旁，一位阿婆路過，趕緊將壓在女子身上的車扶正，其後揮手向路人求助。 龔先生恰好駕駛車輛經過，他趕緊停車準備救人，看到暈倒女子之後竟發現對方是自己的妻子。

五分鐘後，女子被送到了蕭山區第二人民醫院急救室，半個小時後，又轉院到浙大二院進行救治。男子得知，妻子是突發腦溢血，他表示：「之前從沒發生過這個情況。」好在急救後，女子已脫離了生命危險，馬上可以出院了。

龔先生還根據監視器畫面，找到了當時參與救助的阿婆和幾位路人，並一一登門道謝。回憶事件，龔先生表示，開車時注意到路邊圍了很多人：「本着救人的心下了車，沒想到大家一起救的是我老婆。」據介紹，龔先生今年47歲，從事電工行業，一直是一個熱心的人，在二十年前遇到河裡有人呼救，沒有多想，直接跳進了河裡救人。

不少網友表示龔先生是好人有好報：「這也是見義勇為」、「救助他人會得到福報」、「愛往者愛返！這裡的人們愛心多」、「這個先生還真是熱心的，一般來說人在路會停下來幫忙，特地為了幫忙把車停了，這是有心的」。

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文章授權轉載自《香港01》

妻子 老婆

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