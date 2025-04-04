丈夫60萬存款過世後突被「清零」妻崩潰 銀行解釋令人傻眼

銀行存款多年突然「被清零」？中國大陸網路近日熱傳，1名男子於中國農業銀行平利縣支行（下稱中國農業銀行分行）存款超過13萬人民幣（約逾新台幣59萬元），後來男子去世，當時妻子向銀行確認戶口仍有超過13萬人民幣存款，但2年後妻子辦理手續想取出存款，卻發現存款已被「清零」，戶口更遭注銷。存款「離奇消失」，妻子向銀行查詢，竟獲得驚人回覆。

男子銀行存款13萬人民幣 過世後被「清零」

綜合陸媒報導，諶姓男子於2005年在中國農業銀行分行開立「卡摺合一」戶口（同一帳戶配套辦理1張儲蓄卡和1本存摺），存款13,3900人民幣（約新台幣60萬元）。

諶男於2018年4月去世，妻子於2020年11月和12月兩次到銀行，都確認有這筆存款；2021年12月17日銀行還發出具有存款查詢信息，顯示逾13萬人民幣存款仍然存在。然而2022年2月妻子辦理手續到銀行想取出存款，卻被職員告知存款已被取走，戶口也已經被注銷。

存款突被「清零」，妻子大感驚訝：「這幾年銀行的人一直說錢在帳上，公證機關也做過公證，那我丈夫留下的錢到底去哪了？」事後引起社會關注，中國農業銀行平利縣支行發聲明解釋原因。

銀行這樣解釋

聲明指出，經核查，存款人諶男於2005年4月開立戶口，存款13,3900人民幣，此後一直使用銀行卡交易，至2018年6月，戶口餘額為零，但因為與該卡關聯的存摺沒有更新，因此存摺顯示餘額為開戶口當日的存款。

至於妻子多次向銀行確認都獲告知存款仍然存在，銀行解釋，諶男妻子2020年12月到銀行營業部辦理已故存款人存款查詢業務，由於櫃台職員誤將「存摺顯示餘額」當做「戶口可用餘額」，才會向客戶開立寫有存摺餘額的《存款查詢情況告知書》，並告知客戶需辦理遺產繼承權公證手續才可取出款項。

銀行稱，職員因業務不熟造成失誤，給事主造成誤解，也增加很多麻煩，銀行行已與事主溝通深表歉意，並得到諒解。銀行亦會按規定對嚴肅處理責任人，也會強化員工業務培訓，提升職員業務水準，杜絕此類情形再發生。

翻查資料，事件於2024年6月流傳，至近日被多名網友轉載到社交平台再惹熱議。

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文章授權轉載自《香港01》