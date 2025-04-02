陸大媽練道路駕駛竟失控「撞破牆」 網友急勸：別考了
駕訓班提供一對一的指導服務，讓學員在初次用車時，能有相對安全的學習環境，不過中國大陸一名大媽在教練的陪同下，竟誤踩油門失控暴衝，甚至將民宅的牆壁撞出一個大洞。影片曝光後，網友紛紛留言拜託教練：「千萬別讓她過關！」
根據陸媒「大象新聞」報導，事發地點在浙江台州，一名年近六十的大媽正在進行道路駕駛，疑似是緊張氛圍下，不小心猛踩油門，造成車輛失控暴衝，甚至「穿透」民宅的圍牆，撞出了一個大洞。
影片中可以看到，事發現場一片狼籍，讓人感到意外的是，駕訓班車輛僅有些微碰撞痕跡，倒是圍牆完全被撞穿，讓教練忍不住苦笑，認為大媽也一把年紀了，就別再批評她，剩下交給保險處理，「人沒事就好，車品質好，是牆不結實！」
至於影片曝光後，吸引超過18萬次觀看，網友紛紛留言拜託教練，「千萬別讓她考過」、「還是別考了，馬路殺手」、「阿姨是去玩賽車的嗎？」、「教練估計得嚇死」、「別學了，太危險」、「這證是非考不可嗎？」、「把她的夢想扼殺在搖籃裡」、「阿姨別太為難自己」、「這不是練車場，是茅山道士的修煉場」。
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