廣東160公分女僅重25公斤仍減肥：喜歡骨感但家人都不理解
綜合陸媒報導，廣東一名身高1.6米的女子體重卻僅有25kg，她稱自己只是喜歡骨感身材，事件引發網民熱議，不少人表示還是健康更重要。
報導指，廣東李女士身高1米6，但體重只有25kg，仍在減肥控制體重，引發網友熱議。不少人表示健康更重要：「已經只剩骨頭了」「還是健康重要。」「總聽說瘦的跟麻杆似的，這回終於見到了」「瘦成這樣不好，像骷髏架子」。
當事女子否認自己患有厭食症，自稱只是喜歡骨感身材，減肥上癮了，想一直瘦。她表示：「餓了就吃，不餓就不吃。」女子還提到，家人都不理解她的行為，說她為什麼要這樣。
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文章授權轉載自《香港01》
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