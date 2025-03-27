廣東160公分女僅重25公斤仍減肥：喜歡骨感但家人都不理解

綜合陸媒報導，廣東一名身高1.6米的女子體重卻僅有25kg，她稱自己只是喜歡骨感身材，事件引發網民熱議，不少人表示還是健康更重要。

報導指，廣東李女士身高1米6，但體重只有25kg，仍在減肥控制體重，引發網友熱議。不少人表示健康更重要：「已經只剩骨頭了」「還是健康重要。」「總聽說瘦的跟麻杆似的，這回終於見到了」「瘦成這樣不好，像骷髏架子」。

當事女子否認自己患有厭食症，自稱只是喜歡骨感身材，減肥上癮了，想一直瘦。她表示：「餓了就吃，不餓就不吃。」女子還提到，家人都不理解她的行為，說她為什麼要這樣。

延伸閱讀：

浙江220kg男8個月狂減100kg 教練指這一運動見效最快

120kg男一年內大減肥50kg變靚仔？同老婆合照被以為「換了老公」

文章授權轉載自《香港01》