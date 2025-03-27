鼠肉變臘味！佛山街市公然賣老鼠乾影片瘋傳 專家警告食用風險高

廣東佛山一個街市有售賣老鼠乾，售價為1斤150元（人民幣，下同），相關影片在大陸受到廣大關注。有專家警告，鼠類是幾十種人獸共患病的中間宿主，食用會有感染疾病或寄生蟲的風險。

陸媒報道，影片拍攝者陳先生表示，老鼠乾看起來像臘肉，可蒸可炒，佛山當地街市有多家商戶均在售賣，應該是當地的特色。

報道稱，老鼠乾雖看著嚇人，很多廣東人卻很愛吃。比較常見的吃法是與白米飯一起蒸熟，清蒸或是炒蒜薹、芹菜也是很經典的家常做法。

根據資料，大陸民間部分地區有將老鼠肉製成臘味的傳統 ，稱為「臘山鼠」、「山老鼠臘」等。

陸媒《上游新聞》去年曾報道，短片平台上有人發帖稱大量收購老鼠，還有飼養者宣傳自己養殖老鼠的經驗。從四川、廣西等地的收購者和飼養者獲悉，這些鼠類大多是野生捕捉，少部分為養殖，主要銷往沿海地區。

專家：鼠類是幾十種人獸共患病的中間宿主

廣東省科學院動物研究所研究員劉全生提醒，在自然狀態下，野生動物中會有較大比例個體帶病存活。

劉全生解釋，鼠類是幾十種人獸共患病的中間宿主，即牠們帶病不發病，但傳給人畜後會發病，無論是捉於田間山林的鼠類還是各類家鼠，只要是食用野生動物都存在感染疾病或寄生蟲的風險。

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文章授權轉載自《香港01》