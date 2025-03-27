為存錢買房買車 湖南18歲女月租200元住公司廁所 馬桶旁睡覺煮飯

近日，湖南一名18歲少女發影片稱，她為了省錢每月花50元（人民幣，約新台幣228元）租了公司內6平方米的廁所，每晚在廁所裡睡覺，此事引發網友熱議。

大陸媒體報導，據當事人陽女士表示，她目前在湖南株洲一家家具批發廠做銷售，家中經濟條件不好，為了省錢住在家具廠的廁所中。

陽女士還在廁所裡擺了一些衣物和生活用品，有時晚上還會在廁所裡煮麵、螺螄粉等。她說：「衛生間沒什麼味道，我刷得很乾淨」。

報導指，陽女士每月有近三千元的工資，花銷三四百，剩下的都存著，以後拿來買房子買車。

陽女士說：「對於現在的我來說，有個地方住就可以了，不想花很多錢去租一個房子，我才18歲，花800塊錢去租一個房子，肯定是不捨得的。」

家具批發廠老闆回應稱，少女住在廁所中情況屬實。她打算為辦公室裝門，裝好後少女會搬進辦公室住。

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文章授權轉載自《香港01》