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重力加速度！頑童2樓丟濕紙巾落街…打凹800萬元豪車車頭蓋 家長終賠28000元

香港01／ 撰文：朱加樟
大陸深圳一名頑童在二樓家中向窗外扔一團濕紙巾，導致樓下停放車輛車頭蓋凹陷。（《南方都市報》）
大陸深圳一名頑童在二樓家中向窗外扔一團濕紙巾，導致樓下停放車輛車頭蓋凹陷。（《南方都市報》）

近日，深圳一名頑童在二樓家中向窗外扔一團濕紙巾，導致樓下停放車輛車頭蓋凹陷，最終頑童家長向車主賠償7000元（人民幣，下同。約新台幣28000元），引發關注。報導指受損車輛價值約200萬元（約新台幣800萬元）。

陸媒《南方都市報》報導，事發於深圳西鄉街道福中福社區。事發當日上午，一住戶兒童在窗邊玩耍時，將大團濕滿水的紙巾團從家中拋下，並砸中樓下私家車的車頭蓋，導致車頭蓋出現凹陷。

經社區與物業管理處排查鎖定，拋物者為二樓住戶。涉事住戶家長主動承認是其小孩的無意行為，雙方經協調後，就賠償7000元（約新台幣28000元）金額達成一致。

社區相關人員解釋，紙團砸中車輛後，該車的前擋玻璃和引擎蓋子上到處都是含水紙巾，可見涉事濕紙團有一定重量和大小，從高處拋落具備一定的危害性，對車輛造成損傷；涉事住戶雖是二樓，但因為該樓棟有空中花園，因此實際層高相當於四樓。此外，受損車輛價值約200萬元（約新台幣800萬元），維修費用相對較高。

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文章授權轉載自《香港01》

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