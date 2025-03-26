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因遊客打卡踩踏農田 網紅｢孤獨樹｣被砍？ 安徽池州市回應：暫保留正協商

香港01／ 撰文：盛昀
安徽池州市一棵「孤獨的樹」成網紅打卡點。（瀟湘晨報）
安徽池州市一棵「孤獨的樹」成網紅打卡點。（瀟湘晨報）

綜合陸媒報導，安徽一棵「孤獨的樹」成為網紅打卡點，近日有網友發佈影片稱「孤獨的樹」被農戶砍掉，疑因有遊客打卡時踩踏莊稼。

3月25日，當地回應，確實有不少遊客打卡時踩踏莊稼。池州經開區管委會表示，樹已暫時保留，目前只砍了部分樹枝，相關協商工作正在進行中。

報導指，安徽池州市農田中有一棵「孤獨的樹」，因其獨立在廣闊田野上走紅，引來不少遊客打卡。近日有網傳影片顯示，農戶爬上這棵樹砍掉了樹枝。有人稱因部分遊客踩踏莊稼，導致樹被砍。

3月25日，該樹所在地社區書記表示，樹是不經意留下的，確實有不少遊客打卡時踩踏莊稼。池州經開區管委會指，樹已暫時保留，目前只砍了部分樹枝，相關協商工作正在進行中。

網友評論：

「一邊是城市無序擴張毀田，一邊是農民對土地珍愛樹木變少。可笑的是城裏人為一棵樹又來破壞人們賴以生存的莊稼。」

「本來拍個照片一個意境，就可以了，一幫人去打卡，害的人家只能砍樹枝。」

「如果人真的特別多，村里出面將此地改造成鄉村旅遊景點，配套吃喝玩樂基礎設施，給村里增收豈不美哉？」

「人家只是砍掉樹枝，讓你沒法拍照，避免踐踏造成的莊稼損失。」

延伸閱讀：

大陸上海道路巨大「操」字成網紅打卡地 網友得知真相直斥「低俗」

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文章授權轉載自《香港01》

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