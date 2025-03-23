車禍入院卻「因禍得福」！憑這一線索讓陸男與失聯18年家人相認

陸媒《紅星新聞》報導，3月18日，四川一名男子車禍入院後說不清個人信息，護士根據男子的口音，幫他找到了失聯18年的家人。

3月17日晚，南充市一家醫院收治了一名車禍傷者，男子被送到醫院後，醫院卻無法查到其身份信息：男子隨身沒有的證明身份的物品，民警來人臉識別時系統也沒有他的信息。

次日，男子神志清醒了一些，他對護士表示，其生母過世後，父親再婚，他覺得父親不愛自己，十多歲的時候就離家出走了，這些年四處流浪打零工，此次是想回家找姐姐。但男子說不清楚家住何方，只說是在「蓮池鄉」。

病房中的一名四川遂寧籍護工辨別出，病床上這名身份不明的男子正是遂寧口音。護士找到了遂寧市磨溪鎮蓮池鄉的電話，當地村幹部確認，村內李姓村民家中有孩子走失，通過對比年齡、體貌特徵等，確認該名男子就是走失的那個孩子。

雙方添加微信後，李先生的大女兒與弟弟在視訊電話中相認，當天下午，家屬就趕到了南充與孩子相認，第二天，在福建打工的李先生也趕回來，跟兒子相認。家人介紹，小李是1991年出生，小時候因為發燒腦積水，智力受到影響，2007年和家人在廣西（打工地）走失。

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文章授權轉載自《香港01》