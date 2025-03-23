海南10歲童獨自搭小船海釣睡著遭沖走 漂流1天1夜被救起

綜合陸媒報導，海南赤嶺一名10歲男孩出海釣魚時不小心睡著，在海上漂流一天一夜，所幸在三亞被釣魚船救起。

報導指，施救者之一的小楊表示，他們一行人在海上釣魚時，看見一艘綠色的小船，還聽到有人在呼喊，於是就開船過去，發現船上是一個小朋友，大家一起把孩子救了上來。

小楊表示，當時小孩裸露的皮膚被曬得通紅，小船上沒有食物和水，小孩餓壞了，吃了麵包喝了牛奶才開始講述事件。

男童稱已有10歲，前一日晚9點在赤嶺村附近釣魚被沖走，他中途遇到船也曾呼救過，但機器響聲大，沒人聽得見。

陸媒記者搜索地圖顯示，三亞后海灣與陵水縣赤嶺村都在海邊，兩地之間的海岸線形成了一個大海灣，兩地陸上距離超過30公里。

當地證實救人事件，指更多細節情況還在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》