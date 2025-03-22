越減越肥！陸男戒飲料「日行一萬步」卻變胖1公斤 專家解答了

近期，中國大陸湖北武漢一名男子為了減肥，決定每天步行一萬步，但不僅未能減輕體重，反而增加了3斤（1.5公斤）。專家提醒，每個人的身體狀況、新陳代謝率和日常活動量各不相同，因此每天步行一萬步的減肥效果也會有所差異。有效的減重需要考慮多方面因素，包括飲食控制、運動強度與時間、身體代謝率等。

37歲的李先生（化姓）工作繁忙、應酬頻繁，長期的飲食不規律使他在半年內增加了20斤（10公斤）體重。為了健康，李先生決定減肥，最終被「日行一萬步」的概念吸引，設定了每天步行一萬步的目標，希望以此來減少體重。

在接下來的兩個月裡，他每天堅持走一萬步，晚餐只吃小碗青菜麵，還戒掉了喜愛的奶茶。然而，他經常感到餐後困倦和情緒不佳，最令人困惑的是體重卻增加了3斤。無奈之下，他前往武漢市東湖醫院就診。

接診的內分泌科副主任醫師管雅文對李先生進行了全面評估，並找到了體重不降反升的原因。管醫生解釋，步行作為低強度有氧運動確實有助於消耗熱量，但減肥的關鍵在於製造熱量赤字，即攝入的熱量必須低於消耗的熱量。如果日常飲食未加以控制，僅靠步行一萬步難以達成減重目標。

李先生屬於腹部肥胖患者，存在胰島素抵抗，這使得他的脂肪代謝較慢，熱量難以消耗。他每天步行所消耗的熱量只有200-300大卡，相當於一碗米飯，而運動後的饑餓感又使他增加了熱量攝入。此外，他的肌肉量增加了2公斤，由於肌肉密度高於脂肪，導致體重反而上升。

管雅文強調，減重不僅僅是看體重，還要關注脂肪減少和肌肉增加的綜合效果。透過增肌減脂，可以提高基礎代謝率，更容易維持體重並減少反彈。針對李先生的情況，醫生為他制定了科學的減重計劃：一是精準評估。通過人體成分分析和胰島功能評估，設定每日1500大卡的熱量缺口目標。二是運動升級。將單純步行改為快走加抗阻訓練，每周進行3次間歇性快走和2次力量訓練（如啞鈴、深蹲）。三是飲食優化。用燕麥和糙米替代精製主食，每餐攝入25克優質蛋白（如雞蛋、魚肉），並餐前先吃非澱粉類蔬菜（如西藍花、菠菜），以延緩血糖上升。四是行為干預。記錄飲食日記，確保每天有7小時的睡眠。

管雅文提醒，減重的三個關鍵原則。一是不要僅僅關注體重，而是應定期測量體脂率和腰圍；二是運動要有針對性，低強度運動不等於有效減脂，應加入力量訓練和間歇性運動；三是如遇減重停滯或伴隨其他症狀，應及時諮詢醫生，排查甲狀腺或多囊卵巢綜合症等潛在問題。

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文章授權轉載自《香港01》