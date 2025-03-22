假冒員工混入多家公司尾牙…男上台合照還領獎 全場沒人發現

上海警方近日破獲一宗離奇案件，一名男子多次假冒企業員工混入尾牙活動，不僅騙吃騙喝，還堂而皇之登台領獎、合影留念，行徑猶如職業「尾牙蟑螂」，令人啼笑皆非。

綜合《極目新聞》、《新民晚報》等陸媒報導，該名男子假冒企業員工參加公司年終尾牙宴，混入用餐後更假裝是中獎員工，上台領取價值500元人民幣的禮品卡，甚至與其他中獎者一同拍照合影。照片曝光後，他的神情自然毫無違和感，幾可亂真。

報導指出，該男子在首次得手後「食髓知味」，近日又潛入另一家公司舉辦的尾牙，這回假冒中獎員工領走一個乳膠枕。據悉，他同樣在現場與其他人合照，行為相當自然，完全不露破綻。

上海警方表示，由於判斷他可能會再次犯案，近日便發現他再次混入另1場尾牙、準備故技重施，當場被警方抓獲。

男子到案後坦承，最初只是為了免費吃喝而混入活動，沒想到抽獎環節中無人仔細核對身分，便心生貪念，「順手牽羊肯定沒人發現」，才一再犯下脫序行為。他也承認，所得獎品及禮品卡均已被使用。

最終，該男子因違法行為被警方依法實施行政拘留，未來將面臨進一步的法律制裁。

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文章授權轉載自《香港01》