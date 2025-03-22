快訊

金山民宅大火「忠狗狂吠救命」！ 父趕回家救出女兒、2犬慘死

柯文哲指示黃國昌：民眾黨「續命」一定要活過10年

影／台中清水「塌陷大樓」原貌曝光！屋齡近50年建商沒蓋完

假冒員工混入多家公司尾牙…男上台合照還領獎 全場沒人發現

香港01／ 撰文：許祺安
涉事男子上台「領獎」乳膠枕。（微博）
涉事男子上台「領獎」乳膠枕。（微博）

上海警方近日破獲一宗離奇案件，一名男子多次假冒企業員工混入尾牙活動，不僅騙吃騙喝，還堂而皇之登台領獎、合影留念，行徑猶如職業「尾牙蟑螂」，令人啼笑皆非。

綜合《極目新聞》、《新民晚報》等陸媒報導，該名男子假冒企業員工參加公司年終尾牙宴，混入用餐後更假裝是中獎員工，上台領取價值500元人民幣的禮品卡，甚至與其他中獎者一同拍照合影。照片曝光後，他的神情自然毫無違和感，幾可亂真。

報導指出，該男子在首次得手後「食髓知味」，近日又潛入另一家公司舉辦的尾牙，這回假冒中獎員工領走一個乳膠枕。據悉，他同樣在現場與其他人合照，行為相當自然，完全不露破綻。

上海警方表示，由於判斷他可能會再次犯案，近日便發現他再次混入另1場尾牙、準備故技重施，當場被警方抓獲。

男子到案後坦承，最初只是為了免費吃喝而混入活動，沒想到抽獎環節中無人仔細核對身分，便心生貪念，「順手牽羊肯定沒人發現」，才一再犯下脫序行為。他也承認，所得獎品及禮品卡均已被使用。

最終，該男子因違法行為被警方依法實施行政拘留，未來將面臨進一步的法律制裁。

延伸閱讀：

2台人持旅遊簽去日本搶96萬現金　闖豪宅暴打屋主　成田機場被捕

掀短裙塞香煙入底褲　2少女便利店分工合作偷竊　CCTV曝巧妙手法

文章授權轉載自《香港01》

上海 偷竊 尾牙

延伸閱讀

曾國城為黃子佼丟主持棒　吳姍儒說到這件事哭了

白色情人節約定 陳威明：護理人員尾牙不用再上台表演

緯創「伺服器需求旺」產線加班趕工 高管證實：訂單續增

「頭牙不拜？尾牙空空」周六逢土地公生日…求財水、錢母一次看

相關新聞

假冒員工混入多家公司尾牙…男上台合照還領獎 全場沒人發現

上海警方近日破獲一宗離奇案件，一名男子多次假冒企業員工混入尾牙活動，不僅騙吃騙喝，還...

捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼拍片 仙氣小三舉動反成焦點

一段婚姻，容不下「出軌」！香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在車內疑似「車震」；丈夫見狀極速穿回褲子問「你幹什麼？」，人妻則咆哮：「你幹什麼？你告訴我你做什麼！」雙方對峙期間，小三一直在旁未有出聲，看似相當冷靜。

淨水器管線接錯…上海女一家喝5年「廢水」 小米員工：總比自來水乾淨

近期，上海市民劉女士發現，其在2020年購買的小米淨水器，安裝人員將「純水管」和「濃縮水管」接反，導致一家人...

上海一次性截獲177種外來整株植物 實驗人員震驚：花近一周鑒定

中國大陸上海海關近日介紹，今年初，上海浦東國際機場的海關關員在一名入境旅客的托運行李中發現，4個泡沫箱中竟藏了355株各類整株帶土植物，經鑒定為有羽線蘭屬植物等相關物種共計183種，其中177種屬外來物種，在中國大陸沒有分布。對此，工作人員也十分震驚，並透露他們花費近一周時間才逐個鑒定出結果。

到底怎麼發生的？女子手卡在男生嘴裡拔不出 網：該掛那一科

近日有網友在大陸社交平台分享一則影片引發關注。影片中，一名女子的手卡在一個男生嘴巴裡拔不出來，只好到醫院求助。拍攝影片的...

扮演查理卓別林演員疑性騷擾女遊客 北京環球影城：停工兼受查

多名網友反映，北京環球影城扮演差利卓別靈（另譯查理卓別林；Charlie Chaplin）的演員，與女遊客合影時做出親嘴、直視女性胸部等性騷擾行為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。