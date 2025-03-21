捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼拍片 仙氣小三舉動反成焦點

一段婚姻，容不下「出軌」！香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在車內疑似「車震」；丈夫見狀極速穿回褲子問「你幹什麼？」，人妻則咆哮：「你幹什麼？你告訴我你做什麼！」雙方對峙期間，小三一直在旁未有出聲，看似相當冷靜。

影片引來網友熱議，不少人批評男方「沒品」，「討厭，有錢養車、沒錢開房。還要被人抓到」。但有更多網友「看錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面看多漂亮，有仙氣」、「這女生挺淡定」、「見慣世面」。

影片未有說明拍攝地點，不過由於車子是左駕，加上人妻及男女說的廣東話都略帶口音，估計事件於大陸發生。

該段「車震捉姦」影片近日於香港Facebook群組流傳。影片長22秒，見到畫面快速移近1部車子後座位置，車廂內原本露出臀部的丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。

穿好褲後，丈夫問妻子：「你幹什麼？」，並想關上車門，但被妻子阻礙，妻子則取出手機拍攝影片，聲嘶力竭咆哮：「你做什麼！你們在這裡幹什麼！我問你！」

雙方不斷重複「你幹什麼？」、「我才問你在幹什麼！」互想質問，而在旁的小三未有出聲，一動不動，看似相當冷靜。影片至此結束。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「喂人吃東西而已」，也有不少人批評男方「沒品」，「討厭，有錢養車、沒錢開房。還要被人抓到」、「玩車震，在大陸經常發生啦，早就見慣不怪，女生明知男的品性還要跟他在一起，心裡就要有數會發生這些事的！」

不過有更多網友「看錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面看多漂亮，有仙氣」、「這女生挺淡定」、「見慣世面」、「裝作不知道，裝作沒事」、「呆了才對」。

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文章授權轉載自《香港01》