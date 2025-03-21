快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

聽新聞
0:00 / 0:00

捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼拍片 仙氣小三舉動反成焦點

香港01／ 撰文：布萊恩
香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在車內疑似「車震」 情境示意圖／Ingimage
香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在車內疑似「車震」 情境示意圖／Ingimage

一段婚姻，容不下「出軌」！香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫小三在車內疑似「車震」；丈夫見狀極速穿回褲子問「你幹什麼？」，人妻則咆哮：「你幹什麼？你告訴我你做什麼！」雙方對峙期間，小三一直在旁未有出聲，看似相當冷靜。

影片引來網友熱議，不少人批評男方「沒品」，「討厭，有錢養車、沒錢開房。還要被人抓到」。但有更多網友「看錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面看多漂亮，有仙氣」、「這女生挺淡定」、「見慣世面」。

影片未有說明拍攝地點，不過由於車子是左駕，加上人妻及男女說的廣東話都略帶口音，估計事件於大陸發生。

該段「車震捉姦」影片近日於香港Facebook群組流傳。影片長22秒，見到畫面快速移近1部車子後座位置，車廂內原本露出臀部的丈夫極速穿上褲子，坐在旁邊的小三亦即時穿上裙子整理頭髮及衣服。

穿好褲後，丈夫問妻子：「你幹什麼？」，並想關上車門，但被妻子阻礙，妻子則取出手機拍攝影片，聲嘶力竭咆哮：「你做什麼！你們在這裡幹什麼！我問你！」

雙方不斷重複「你幹什麼？」、「我才問你在幹什麼！」互想質問，而在旁的小三未有出聲，一動不動，看似相當冷靜。影片至此結束。

網友看過影片議論紛紛，有人笑言「喂人吃東西而已」，也有不少人批評男方「沒品」，「討厭，有錢養車、沒錢開房。還要被人抓到」、「玩車震，在大陸經常發生啦，早就見慣不怪，女生明知男的品性還要跟他在一起，心裡就要有數會發生這些事的！」

不過有更多網友「看錯重點」，關注小三樣貌及超冷靜反應，「側面看多漂亮，有仙氣」、「這女生挺淡定」、「見慣世面」、「裝作不知道，裝作沒事」、「呆了才對」。

延伸閱讀：

捉姦在車後續曝光！人妻狂摑仙氣小三：你別走！她這樣反擊絕了

北京男月薪5萬試用3天被辭退　涉事公司：簡歷造假疑「職場碰瓷」

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 妻子 婚姻 小三

延伸閱讀

「不想養了」小三帶兒子上門 揭公公酒後亂性…善良婆婆心碎這樣做

超商「乞丐超人」融入教材 康軒小三學習單掀議…網怒：教壞價值觀

「分手擂台」重磅回歸 正宮爆打小三場面超失控

醉後與公公床戰！人妻崩潰「對老公、婆婆愧疚」…網驚吐：都是一家人

相關新聞

捉姦在車！人妻撞破丈夫車震怒吼拍片 仙氣小三舉動反成焦點

一段婚姻，容不下「出軌」！香港網路瘋傳1段「車震捉姦」影片，見到有「正室」人妻帶隊「捉姦」，當場撞破丈夫與小三在車內疑似「車震」；丈夫見狀極速穿回褲子問「你幹什麼？」，人妻則咆哮：「你幹什麼？你告訴我你做什麼！」雙方對峙期間，小三一直在旁未有出聲，看似相當冷靜。

淨水器管線接錯…上海女一家喝5年「廢水」 小米員工：總比自來水乾淨

近期，上海市民劉女士發現，其在2020年購買的小米淨水器，安裝人員將「純水管」和「濃縮水管」接反，導致一家人...

上海一次性截獲177種外來整株植物 實驗人員震驚：花近一周鑒定

中國大陸上海海關近日介紹，今年初，上海浦東國際機場的海關關員在一名入境旅客的托運行李中發現，4個泡沫箱中竟藏了355株各類整株帶土植物，經鑒定為有羽線蘭屬植物等相關物種共計183種，其中177種屬外來物種，在中國大陸沒有分布。對此，工作人員也十分震驚，並透露他們花費近一周時間才逐個鑒定出結果。

到底怎麼發生的？女子手卡在男生嘴裡拔不出 網：該掛那一科

近日有網友在大陸社交平台分享一則影片引發關注。影片中，一名女子的手卡在一個男生嘴巴裡拔不出來，只好到醫院求助。拍攝影片的...

扮演查理卓別林演員疑性騷擾女遊客 北京環球影城：停工兼受查

多名網友反映，北京環球影城扮演差利卓別靈（另譯查理卓別林；Charlie Chaplin）的演員，與女遊客合影時做出親嘴、直視女性胸部等性騷擾行為。

網傳廁所清潔工趴地偷窺 深圳萬象匯：敲門無回應憂出事卻被誤解

3月19日，有市民反映，其在深圳布吉萬象匯商場的廁所內被清潔員偷窺，引起熱議。商場方回應稱，清潔員發現有男顧客長時間在廁格內，敲門後未獲回應，情急之下才趴地查看，事後已與顧客溝通並取得諒解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。