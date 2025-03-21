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淨水器管線接錯…上海女一家喝5年「廢水」 小米員工：總比自來水乾淨

香港01／ 撰文：林芷瑩
小米淨水器上的「純水管」和「濃縮水管」兩條水管接反。（現代快報）
小米淨水器上的「純水管」和「濃縮水管」兩條水管接反。（現代快報）

近期，上海市民劉女士發現，其在2020年購買的小米淨水器，安裝人員將「純水管」和「濃縮水管」接反，導致一家人飲用近5年「廢水」。不過，小米工作人員稱，經過淨水器過濾後，一部分是直飲水，另一部分是過濾掉的水，「但是這部分水比自來水還是要乾淨點」。

《現代快報》、《瀟湘晨報》報導，劉女士介紹，2020年9月，她在「小米有品」上購買型號為S1 800G的小米淨水器，並由小米官方安排人員上門安裝。

最近，劉女士因想養魚，於是購買TDS水質測試筆來測試淨水機的水質，結果TDS數值高達607mg/L ，惟小米官方App「米家App」上顯示自來水TDS數值為321mg/L、純淨水TDS數值24mg/L。

據介紹，TDS是指水中總溶解性物質的濃度，常用於驗證淨水器淨化的效果。

淨化後的水質竟比自來水更骯髒，劉女士認為，肯定是淨水器出現問題。她檢查後，更認證了這一想法。劉女士發現，淨水器上「純水管」和「濃縮水管」兩條水管竟然接反，「過濾後的純淨水被排掉了，而廢水連到了直飲水管「我這5年來喝的都是廢水」。

隨後，劉女士向小米官方旗艦店的天貓客服詢問「喝了廢水會怎麽樣？」，對方表示廢水不乾淨，「可能會拉肚子」。劉女士對此愈來愈擔心，「難怪最近幾年總是腹瀉，體檢也查出指標異常，卻從來沒有懷疑過水源的問題」。

2020年9月，劉女士在「小米有品」上購買型號為S1 800G的小米淨水器，並由小米官方安排人員上門安裝。（現代快報）
2020年9月，劉女士在「小米有品」上購買型號為S1 800G的小米淨水器，並由小米官方安排人員上門安裝。（現代快報）

官方安排售後師傅上門查看，但無法確認兩條水管是何時接反。劉女士提出，當初安裝時系統應該會留下安裝記錄和留存照片，但對方稱記錄只留存3年。她又稱，這幾年除了更換濾芯，從來沒有動過水管，更沒有插拔過水管。

曾到劉女士家中檢測的小米工作人員張先生稱，經過淨水器過濾後，一部分是直飲水，另一部分是過濾掉的水，「但是這部分水比自來水還是要乾淨點，把大的顆粒和重金屬都過濾掉了」。關於TDS數值，張先生認為，數值只是一方面，不能直接反映出水質好壞。

有淨水器安裝師傅表示，若兩條水管接反，「好水被排掉的話，那麽喝的就是廢水」。他解釋，自來水被過濾後的雜質會附在濾膜上，為延長濾膜的使用壽命，會設定一道工序水去沖洗濾膜，沖洗完會產出廢水並排往下水道，「直飲水可以直接飲用，而『廢水』比自來水還要髒」。

小米售後曾提出，可以退還當時購買機器和更換濾芯的費用，但劉女士不認可此賠償方案，並認為飲用了5年的廢水，對身體造成的損傷無法判斷，她提出想去做身體檢查，對方表示可出體檢費。

劉女士表示，一個月前去醫院檢查，被醫生告知有輕度肝損傷，自己身體一直很健康，也沒有不良的生活習慣。另外，她近半年的生理期不正常，認為其生理問題與長期喝濃縮水有關，「淨水機裡有阻垢劑等化學物品，會對月經產生影響」，不過她也承認，很難證明這兩者間的關係。

下一步，劉女士將帶家人去醫院做檢查，但她坦言，即使檢查出問題，想要證明是飲用廢水所致，過程也會有點難。

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文章授權轉載自《香港01》

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