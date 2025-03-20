上海一次性截獲177種外來整株植物 實驗人員震驚：花近一周鑒定

中國大陸上海海關近日介紹，今年初，上海浦東國際機場的海關關員在一名入境旅客的托運行李中發現，4個泡沫箱中竟藏了355株各類整株帶土植物，經鑒定為有羽線蘭屬植物等相關物種共計183種，其中177種屬外來物種，在中國大陸沒有分布。對此，工作人員也十分震驚，並透露他們花費近一周時間才逐個鑒定出結果。

關員開箱查驗時，發現這些植物被膠袋一束束地精心包裹起來，葉子都是綠油油的。而它們並不是普通的觀賞花卉，經上海海關動植物與食品檢驗檢疫中心植檢實驗室鑒定為有羽線蘭屬植物等相關物種，其種子、種苗及其他具有繁殖能力的植物、植物產品及材料屬於禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品名錄，未經檢疫審批不得通過攜帶、寄遞等方式進境，但涉事旅客竟稱不知道不能帶這些植株。目前，這批植物已經被無害化銷毀處理。

實驗室工作人員李友軍憶述，當看到包括羽線蘭屬植物在內的如此巨量的整株帶土植物時，他們都很震驚，花費近一周時間才逐個鑒定出結果，當中有些種類他們也是首次見到，也有名貴的品種，很多都是國內沒有的。

由於活體草本植物容易脫水死亡，導致一些鑒定特徵缺失，實驗室人員需要與時間賽跑，在採取防護保護措施的同時加快鑒定速度，並在必要時在解剖鏡下檢查是否有害蟲或者病斑等。過程中，他們採用了形態特徵和分子檢測方法相結合，李友軍解釋，有些植物的形態特徵相似，肉眼難以區分，必須通過分子生物學手段才能確定它們的真實身份。實驗室還配置有小型植物培養室，用於少量種植植物，便於後期檢測、鑒定。

除了一些昆蟲、蜘蛛、海貍鼠等動物會對生態環境造成破壞。上海海關表示，事實上，外來植物類「異寵」入境，也會對生態環境造成破壞，且比起動物有過之而無不及。

就潛藏的生態危機，上海海關動植物與食品檢驗檢疫中心專家葉軍認為，這批羽線蘭屬植物由於自身屬性特殊，很可能攜帶有害生物入境，其潛在傳帶的昆蟲、線蟲、植物病原物等有害生物的擴散和為害，會對國內農林業生產、生態安全和民眾的身體健康造成潛在危害。不過可幸的是，經檢疫，這355株植物中含有害生物很少，幾乎忽略不計。

李友軍也補充道，外來物種在它原本生長的地區受到氣候、環境、天敵等各種環境約束，達到生態平衡。但到了中國後，原先的制約因素改變後，可能發展成為破壞生態環境的入侵物種。因此中國的動植物檢疫法不允許個人私自攜帶植物及植物產品入境。一經發現，均會經過無害化處理，造成危害的，將對當事人進行處罰。

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文章授權轉載自《香港01》