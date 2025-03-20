扮演查理卓別林演員疑性騷擾女遊客 北京環球影城：停工兼受查

多名網友反映，北京環球影城扮演差利卓別靈（另譯查理卓別林；Charlie Chaplin）的演員，與女遊客合影時做出親嘴、直視女性胸部等性騷擾行為。

3月19日，北京環球影城回應稱，已啟動調查並暫停涉事演員的工作。

3月19日，一組以「等我意識到發生了什麽已經太晚了」的貼文在小紅書上持續發酵，相片及影片拍攝的時間跨越2年，最早拍攝於2023年8月20日，有些則是近期拍攝。

貼文發布者均為女性。她們介紹，在北京環球影城內與扮演卓別林的演員合影時，對方以各種看似不小心的姿態與自己發生親嘴、直視胸部等隱私部位的行為。

影片顯示，「卓別林」要求女遊客擺出親吻自己臉頰的手勢，在女遊客假裝親吻時，他突然轉頭與女遊客接吻。還有照片顯示，「卓別林」靠在女遊客肩膀上，視線聚焦在遊客胸口。

不少網友認為，這些行為明顯是故意對女遊客性騷擾。另有人提到，在北京環球影城扮演查理卓別林的有2位演員，涉事者應該是年紀較大的演員。

3月19日晚，北京環球影城回應稱，已立即啟動內部調查，並在第一時間暫停該員工的工作。北京環球影城將秉承公平公正原則，對於任何不符合公司行為規範和相關制度的行為，根據調查結果及時予以嚴肅處理。

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文章授權轉載自《香港01》