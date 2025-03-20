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網傳廁所清潔工趴地偷窺 深圳萬象匯：敲門無回應憂出事卻被誤解

香港01／ 撰文：林芷瑩
有市民反映，其在深圳布吉萬象匯商場的廁所內被清潔員偷窺。（深圳大件事）
有市民反映，其在深圳布吉萬象匯商場的廁所內被清潔員偷窺。（深圳大件事）

3月19日，有市民反映，其在深圳布吉萬象匯商場的廁所內被清潔員偷窺，引起熱議。商場方回應稱，清潔員發現有男顧客長時間在廁格內，敲門後未獲回應，情急之下才趴地查看，事後已與顧客溝通並取得諒解。

《南方都市報》報導，圖片顯示，一名中老年男性清潔員趴在洗手間地上，通過門下的縫隙查看廁格內。

布吉萬象匯商場方回應稱，根據當日外圍監控、清潔工做記錄等材料，經核實圖中為商場男廁。涉事清潔員負責男廁的清潔工作，他發現一名男顧客在廁格內停留時間較長，敲門後一直未有回應，擔心廁格內有突發狀況，情急之下才想查看廁格內的情況，與顧客產生誤會，目前已與顧客溝通並取得諒解。

相關人員表示，商場高度重視顧客在商場的體驗和安全，以及保潔員工的工作規範，後續會加強應急處理培訓和規範，避免此類誤會的產生。對於涉事清潔員的處理，商場方稱目前並未解聘，仍在就具體情況進一步了解當中。

網友看法：

保潔大叔可能是善意，怕你暈倒在了裏面

所以可以給保潔道歉嘛，保潔的照片瘋傳。廁所門下面設計這個縫隙就是擔心有人在裏面出事，保潔好無辜

這不是很負責任的清潔工嗎？擔心上衛生間的人發生意外！敲門沒反應，換誰都會擔心啊！好人難做啊！真替這清潔工不值！！！

如果商場回覆的情況是真實的，說明保潔員有警惕性和責任心，但方式方法不對。希望後續加強培訓和管理，畢竟大家生活都不易。

如果事實真如文中所述，個人覺得保潔沒錯，拍照的男人才有問題，能拍到照片肯定是早調出拍照模式隨時準備拍，既然如此，那保潔敲門為什麽不回應，就是為了拍照作準備？

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文章授權轉載自《香港01》

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