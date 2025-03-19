恐怖意外！浙江女子沖涼時玻璃門突炸裂 手筋遭切斷、額頭胸口被割傷

陸媒報導，浙江一名陳女士（化名）稱，其出租屋內浴室玻璃門突然炸裂，導致右手肌腱斷裂，身上多處受傷縫針。

3月15日晚，陳女士洗完澡後推開浴室的鋼化玻璃門，不料門突然炸裂，玻璃碎片瞬間砸了下來。她只能忍痛先離開浴室，「照鏡子才發現頭上和身上都在流血。」隨後，陳女士撥打了120急救電話。

經檢查，其額頭、肩部、腿部等多處傷口需縫針，當時推門的右手傷勢最重，「右手肌腱斷裂了，做了手術。」女事主表示，她目前還在住院。

中國國家應急廣播公眾號發表科普文章稱，部分玻璃原料中混有少量雜質（主要是硫化鎳微粒），這些雜質在溫度變化時會發生膨脹，導致玻璃「自爆」。而玻璃邊角十分脆弱，使用過程中如遭受撞擊，容易導致玻璃爆裂。

文章還指出，給玻璃貼上防爆膜是預防玻璃爆炸傷人最有效的辦法之一，可以有效防止玻璃碎渣飛濺，最大限度減少傷人概率。

延伸閱讀：

雲浮「燒炮」引燃爆竹多人被炸傷墮地 村委會：已籌集520萬善款

台灣尿袋爆炸29歲女臉燒傷毀容 廠商回收2型號香港也有賣

文章授權轉載自《香港01》