快訊

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

聽新聞
0:00 / 0:00

敗家子？一口氣買3隻手機送同學 重慶13歲男生1個月花光全家17.2萬存款

香港01／ 撰文：陳進安
智慧型手機示意圖／ingimage
智慧型手機示意圖／ingimage

大陸重慶市大足區一名13歲的初中男生，自今年2月起，在短短1個多月時間內，透過充值遊戲、一口氣買3隻手機還送同學等行為，居然將他祖母僅有的4萬多元人民幣（約新台幣16萬多元）存款花個精光。周二（18日），大足區公安局智鳳派出所透露，在警方的協助下，王者榮耀官方已將其在遊戲裏的充值退回。

智鳳派出所副所長黃蘇倫表示，3月3日下午2時，一名老人帶著涉事男孩到派出所求助，進來時哭得非常傷心，走路都有些站不穩。經詢問後，了解到老人當天接到了孫子班主任的電話，稱其在學校抽煙，希望家長加強家庭教育。她想到孫子近來有新手機，且愛打遊戲，懷疑孫子動用了她銀行卡的錢。這是因為2月開學時，學校要求微信交學費，因為不懂操作手機，老人就讓孫子用微信綁定銀行卡後交費。

結束與班主任的通話後，老人趕緊到銀行查看銀行卡餘額，結果嚇得她整個人癱軟，因為銀行職員告訴她，卡內經已沒錢。據報老人的兒子精神有異，兒媳早就離家出走，家中雖有老伴，但生計全靠老婦一人養牛維持。而卡內本身有4.3萬元（約新台幣17.2萬元），是她全家的僅有積蓄，原本是老人留給孫子和孫女當學費的。

之後，老人將情況告知班主任，後者讓她保留銀行流水，並到派出所求助。而黃蘇倫和值班民警查看發現，老人的銀行卡從今年2月以來被揮霍，主要用於購物消費，同時還有大量財付通付款。這些操作都出自老人孫子，其中，財付通付款則用於王者榮耀充值，金額約2萬元（約新台幣8萬元），且一個星期單筆千餘元的充值就有11次。

少年告訴警方，他用祖母的銀行卡綁定了自己的微信後在遊戲中購買大量道具，同時多次網絡購物。更甚的是，他曾一口氣買了3隻手機，其中2隻送給了同學。

為減少老人的損失，民警立即聯繫騰訊客服說明情況，並協助老人提交身份證明、監護證明、消費流水等資料。3月5日，王者榮耀的近2萬元（約新台幣8萬元）充值款被退回。至於送出的手機，民警聯繫到2名同學的家長，得知老人家的困難情況後，兩名家長也積極配合，將手機款退回。

而在追繳款項的同時，民警也對少年進行批評教育。考慮到老人家年紀較大，不會使用智慧型手機，警方還親自帶她到銀行修改銀行卡密碼、取消手機銀行及網絡支付功能，僅保留櫃台取現功能，堵塞可能的消費漏洞。

延伸閱讀：

外賣員被高薪引誘去雲南當陪酒｢男模｣...遭賣豬仔到緬甸 判囚2年

35歲某部隊「團長」擁30年軍齡？ 上海男涉假冒軍人騙婚騙財落網

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

敗家子？一口氣買3隻手機送同學 重慶13歲男生1個月花光全家17.2萬存款

大陸重慶市大足區一名13歲的初中男生，自今年2月起，在短短1個多月時間內，透過充值遊戲、一口氣買3隻手機還送同學等行為，居然將他祖母僅有的4萬多元人民幣（約新台幣16萬多元）存款花個精光。周二（18日），大足區公安局智鳳派出所透露，在警方的協助下，王者榮耀官方已將其在遊戲裏的充值退回。

大陸四川小偷戴「人皮面具」連番盜竊 竟因2破綻穿幫成破案關鍵

為了掩人耳目，大陸四川兩名男子戴矽膠仿真「人皮面具」多次入室盜竊，卻因面無表情且面具在個別角度反光「穿幫」。警在行動中追回被盜的高檔煙酒、金銀首飾等財物，價值逾50萬元（人民幣，下同。約新台幣200萬元）。

只因每天吃這東西助增肌！25歲男子健身半年後腎虛 醫生提醒...

蛋白素已成為健身人群的「標配」，但盲目補充卻可能暗藏風險，大陸福建福州一名25歲男子，就因長期過量攝入蛋白素，導致腎虛。

1碗528元 萬科王石代言「總裁燕窩」 網酸：不坑窮人

中國燕窩品牌燕之屋邀請萬科集團創始人王石做品牌代言人，推出「全球首款男人的燕窩—總裁燕窩」，消息一出，引發熱議；封面新聞...

內褲男突然躍上行駛驕車猛踢擋風玻璃 女司機驚嚇瘋狂尖叫

廣西南寧一名僅穿着內褲的男子，在公路跳上行駛的車輛打砸，場面十分恐怖。當地警方表示，這是偶發事件，被打砸車輛須定損，若達到一定金額，則構成刑事案件。

爬牆入校偷食麵包留字條嫌棄「真難吃」 四川警破案拘18歲少年

四川自貢市的周某某，自去年底多次爬牆入榮縣高山鎮學校盜竊，偷走現金、筆記本電腦、手機、零食等，在其中一次偷食老師的麵包後，更留下字條稱「你的麵包真難吃」。近日，四川自貢市榮縣公安局破獲這宗盜竊案，周某某已被刑拘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。