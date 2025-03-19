大陸四川小偷戴「人皮面具」連番盜竊 竟因2破綻穿幫成破案關鍵

為了掩人耳目，大陸四川兩名男子戴矽膠仿真「人皮面具」多次入室盜竊，卻因面無表情且面具在個別角度反光「穿幫」。警在行動中追回被盜的高檔煙酒、金銀首飾等財物，價值逾50萬元（人民幣，下同。約新台幣200萬元）。

《紅星新聞》報導，2月25日下午，犍為縣公安局玉津派出所接到轄區居民電話報警，稱家中財物被盜。經分析研判，該案賊人在白天開鎖入室「搬家式」盜竊。今年2月以來，該縣城區玉津鎮已經發生多宗盜竊手法相似的案件。

專案組民警調查發現，2名小偷的反偵查意識極強，徒步期間有意避開閉路電視鏡頭，多次換乘四輪越野車離開現場，後逃離至城郊結合部消失行蹤。雖發現疑似小偷的身影在樂山五通橋區、眉山丹棱縣、資陽雁江區等地出現，但均無法直接確認小偷的真實身份。

辦案民警介紹，通過繪畫出賊人的犯罪特徵，發現閉路電視拍攝到的2名疑犯均面無表情且個別角度存在反光情況，推測他們佩戴仿真人臉面具逃避偵查，通過進一步深度分析，發現蔣某某、羅某某兩人高度可疑，且均有白日入室盜竊前科。

3月6日，犍為警方在樂山市公安局刑偵支隊、技偵支隊及五通橋公安分局的指導和配合下，拘捕正在五通橋踩點行竊的34歲蔣某某及42歲羅某某，現場查獲矽膠仿真人臉面具及其它作案工具，搜出茅台酒30瓶、現金3000餘元（約新台幣12000餘元）等贓物。

目前，警方追回被盜價值50餘萬元（約新台幣200餘萬元）的金銀首飾、高檔煙酒若干，蔣某某、羅某某已被犍為縣公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》