內褲男突然躍上行駛驕車猛踢擋風玻璃 女司機驚嚇瘋狂尖叫

廣西南寧一名僅穿着內褲的男子，在公路跳上行駛的車輛打砸，場面十分恐怖。當地警方表示，這是偶發事件，被打砸車輛須定損，若達到一定金額，則構成刑事案件。

事發於周日（3月16日），一名僅穿着內褲的男子，行走在南寧清廂快速路上，並突然助跑跳上一輛白色私家車的引擎蓋，猛踢擋風玻璃致碎裂，其後更跪在車頂不斷狂擊。

有目擊者表示，男子跪在車頂怒吼，車內的女司機嚇到瘋狂尖叫，最終警方抵達現場才制伏男子，「一切發生的很突然，具體來龍去脈不太清楚，有人說可能是喝醉或是心理問題。」

對此，南寧警方表示，此事為偶發事件，未來將加大夜間巡查頻次。「被打砸車輛須定損，若達到一定金額，則構成刑事案件。」

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文章授權轉載自《香港01》