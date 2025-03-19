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爬牆入校偷食麵包留字條嫌棄「真難吃」 四川警破案拘18歲少年

香港01／ 撰文：林芷瑩
賊人偷食麵包後更留下字條稱「你的麵包真難吃」。（微信公眾號＠榮縣公安）
賊人偷食麵包後更留下字條稱「你的麵包真難吃」。（微信公眾號＠榮縣公安）

四川自貢市的周某某，自去年底多次爬牆入榮縣高山鎮學校盜竊，偷走現金、筆記本電腦、手機、零食等，在其中一次偷食老師的麵包後，更留下字條稱「你的麵包真難吃」。近日，四川自貢市榮縣公安局破獲這宗盜竊案，周某某已被刑拘。

辦案民警介紹，1月6日，榮縣高山鎮學校劉老師報警稱，其放在學校辦公室的筆記本電腦被人偷走。經現場調查，賊人當日凌晨從學校大門爬入該校，竄至教師辦公室後盜竊，盜走一部筆記本電腦、一部手機、90餘元現金（人民幣，下同）。由於賊人面戴口罩，全身黑衣，無明顯特徵，未發現有價值線索。

2月15日，該校老師再次報警稱教師寢室有物品被盜。民警調查後發現，賊人於凌晨爬牆進入學校，除了偷走一袋零食水果，現場還留有賊人吃剩的麵包和一張寫有「你的麵包真難吃」的字條。

警方翻查學校周邊閉路電視紀錄，確定賊人的身高和基本體態，基本斷定是同一人所為。同時加強巡邏和盤查，並連續幾日凌晨蹲守，壓縮疑犯的活動空間。

2月21日上午，高山派出所民警巡邏時發現一名可疑男子，他神色慌張，形態與盜竊案的疑犯高度相似，當即上前盤查。民警通過盤查核實，確定該男子正是高山鎮學校盜竊案疑犯周某某。

警方初步查證，18歲的周某某於2024年12月底至2025年2月21日，先後6次進入高山鎮學校盜竊，盜走現金數百元、筆記本電腦、手機、電話手錶、零食水果、作業本等物品。

周某某交代，他缺錢時就會到學校盜竊。2月15日凌晨，他盜竊時發現一袋零食水果，吃過麵包後認為「不好吃」，便留下字條。目前，周某某已被榮縣公安刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

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文章授權轉載自《香港01》

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