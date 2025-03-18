5歲開始從軍？陸某部隊「團長」擁30年軍齡 騙婚又騙財逾90萬

近日，上海民警破獲一宗假冒軍人婚戀詐騙案，一名自稱是某部隊「團長」、年僅35歲的男子，竟擁有30年軍齡，騙婚騙款總計超過20萬元（人民幣，下同，約新台幣91萬元）。

《央視新聞》報導，近日上海市公安局閔行分局塘灣派出所民警在調解一宗糾紛時，其中一方當事人的「丈夫」引起民警的注意。

該男子自稱是某部隊「團長」，還向民警出示身穿軍裝、佩戴大校軍銜的照片，但在照片上，其胸口的勳表呈四排，職務略章為紅色兩顆星的師級，明顯與其自稱的「團長」的職級不符。其職務略章被掛在最下面一排，35歲的年紀卻顯示有著「30年的軍齡」，顯然是假冒。

面對民警指出的種種漏洞，嫌疑人劉某文最終承認自己偽造軍人身份的事實。

經調查，劉某文於2023年結識劉某，憑借幾張身著軍裝照片和虛構的團長身份，迅速拉近了兩人的關係。在交往過程中，劉某文許諾劉某只要與其結婚，就可以讓劉某作為「隨軍家屬」並安排她到軍隊醫院當護士，劉某文的這一舉動逐步贏得女方的信任。

2023年6月，劉某文自稱找關係辦好「結婚證」。在「婚後」，劉某文便以劉某的名義貸款10萬餘元，之後又不斷以辦「隨軍手續」和需要打通關係的名義，轉走劉某賬戶內的6萬餘元，以及她母親和哥哥借的4萬餘元，總計超過20萬元。

目前，劉某文因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪，被閔行警方依法採取取保候審的刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》