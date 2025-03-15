到處偷！名牌獵人「偷完上海換杭州」遭逮 崩潰下跪：會影響考公

綜合陸媒報導，近日上海一家二手奢侈品店，兩個名牌錢包連續被盜，事後涉事女子又到杭州的二手店盜竊，被杭州警方拘捕後，該名女子下跪大哭：「我也不知道這些包這麼貴。我不走，會影響我考公」。

報導指，女子在上海一家二手奢侈品店，一進店就和店員聊得火熱，然後趁機將LV、Hermès的兩個錢包偷走。次日店主盤貨時才發現失竊，隨即報警。

但該名女子已經離開上海，到杭州繼續作案。在杭州的二手店內，她一邊打電話，一邊以電腦遮擋，將一款GUCCI的黑色斜挎包偷走，店主發現被盜，當即報警。

杭州警方迅速偵查，最終在市區巴士站將涉事女子拘捕。該名女子在指認現場時下跪大哭求情：「我也不知道這些包這麼貴。我不走，會影響我考公」。目前此案件已移交給上海警方併案處理。

新聞一出，許多大陸網友表示，「放心，馬上就能吃公家飯了」、「就算不知道這些包的價格…正常人也不會去偷」、「最貴的奢侈品：閃亮亮的手銬」、「這品行就算讓她考上了，國庫都能讓她搬空」。

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文章授權轉載自《香港01》