快訊

家中飄惡臭！一代大俠張振寰驚傳65歲身亡…昔家暴鮑正芬離婚收場

避免政府關門！美參院以54對46票通過臨時支出法案

ETF百百種 川普政策衝擊下…小心買錯住「套房」

港連鎖餐廳蒸籠驚見黑色物體！質疑是老鼠屎 經理這樣解釋網全傻眼

香港01／ 撰文：桃樂斯
蒸籠示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
蒸籠示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

作為餐廳，食物品質固然重要，但更應該注重的是食物衛生！惟日前有屯門民眾於網上群組發文，指友人於某連鎖酒樓用膳時，於點心籠看見2粒體積如豆豉、黑色的異物，對方隨即向經理反映，但竟獲解釋是「蒸過的芝麻」。她們不認同以上解釋，故於網上發布多張相片，引來網友關注。

有網友批評經理解釋離譜，又猜測黑色異物是老鼠屎，「你說豆豉我也會假裝信啊」、「芝麻哪有這麼大顆，經理你自己有沒有膽吃？」，另有留言就批評酒樓衛生情況欠佳，「好噁心」、「好恐怖，感覺這間店別光顧」，同時建議事主向食環署舉報。

光顧屯門連鎖酒樓 點心籠驚見「2粒黑色物體」

該民眾於周一（3月3日）下午在facebook群組「真.屯門友」發文，上傳3張照片，指她友人於當日早上到位於屯門大興邨某連鎖酒樓飲茶，然而其中1籠蝦餃送上桌，她夾起蝦餃連同蒸籠紙時，看到點心籠內有「2粒黑色物體」。

有民眾於屯門某連鎖酒樓飲茶時，於點心籠內看見2粒體積如豆豉，疑是老鼠屎物體。（FB「真.屯門友」圖片）
有民眾於屯門某連鎖酒樓飲茶時，於點心籠內看見2粒體積如豆豉，疑是老鼠屎物體。（FB「真.屯門友」圖片）

食客反映　經理竟解釋「蒸咗嘅芝麻」

從原PO上傳的照片所示，她友人當時點叫多樣點心，其中1籠是蝦餃，而稍微移開蒸籠紙後，可見點心籠內有2粒體積如豆豉、黑色的異物。原PO朋友見狀隨即向經理反映，但對方竟回覆是「蒸過的芝麻」就此作罷，她們不滿經理解釋，遂於網上公開事件。

網友看過照片後指似「老鼠屎」 直斥嘔心

許多網友看過相片後認為點心籠內異物似是「老鼠屎」，因而驚呼嘔心，「馬上打給食環」、「一眼看過去，好噁心」、「吃完有沒有不舒服？」，亦有留言對涉事酒樓的食物衛生問題感到擔憂，「不是嘛，這裡飯堂來了啊」、「光顧過幾次，以後別去」、「好恐怖，感覺這間店別光顧」、「我以為是蒸熟了的蟑螂蛋」。

經理解釋惹質疑 網友：你說豆豉我也會假裝信啊

另有人就質疑經理「講大話」，「吹牛也別這麼過分啊」、「個經理當別人沒見過芝麻」、「你說豆豉我也會假裝信啊」、「芝麻哪有這麼大顆，經理你自己有沒有膽吃？」、「叫經理吃一粒，另一粒打給食環檢舉」，又調侃「一隻叫芝，一隻叫麻」、「這麼大顆的芝麻，哪裡有得買」。

延伸閱讀：

筲箕灣酒樓飲茶驚見「茶水全是蟻」向店員投訴只換茶 最終咁做

尖沙咀酒樓歎點心驚見死蟲！網友嚇爆：加料小籠包 事後咁處理

文章授權轉載自香港01》

小籠包 餐廳 香港

延伸閱讀

影／退休師面交10次被詐2千萬 南警逮捕吸收少年車手集團

六合彩之父驟逝！享耆壽93歲　女兒吳君如悲痛證死訊

小籠包蒸籠不能洗？他喊「小心吃到鼻涕」兩派吵翻 專家：不洗比馬桶髒18倍

銀行未先詢問提款用途 高雄老翁11次遭騙1227萬

相關新聞

港連鎖餐廳蒸籠驚見黑色物體！質疑是老鼠屎 經理這樣解釋網全傻眼

作為餐廳，食物品質固然重要，但更應該注重的是食物衛生！惟日前有屯門民眾於網上群組發文，指友人於...

江西90後老師離職後…小學門口賣麵 最大挑戰是見到熟人

江西金溪市一所小學的孩子們放學後，驚喜地在學校門口看到了一個熟悉的身影。「陳老師，你真的來了！」原來，這名男子正是他們曾...

江蘇一家連生9女「招娣、盼娣…仇娣」 老大老么差20歲

江蘇淮安一戶人家想生兒子卻連生九個女兒，老大和老小相差20歲，取名從招娣、盼娣、望娣……到仇娣。

通一次馬桶1萬4！疏通劑「一瓶逾千元」師傅狂用8瓶 女子提告

家裡馬桶堵塞自己無法處理時，會請師傅到府維修，但中國大陸一名女子請人來處理馬桶堵塞問題，居然被收取3179.7元人民幣（約新台幣1萬4），女子事後發現師傅用的疏通劑報價和實際價格相差甚遠，憤而提告。

方大同遺作價格被炒高10倍！歌迷斥吃人血饅頭 經紀公司緊急發聲

歌手方大同2月21日因病離世，終年41歲。其遺作專輯《夢想家》的價格在二手市場上被瘋狂炒作，原價299元（人民幣，約新台幣1,359元）至399元的唱片被炒至逾2、3000元一張，大批歌迷強烈不滿。

小紅書網友偷拍ANA空姐！還標明黑絲、美腿 全日空促平台刪除

小紅書的貼文竟引起日本網友熱議！有大陸網友在小紅書上傳偷拍日本全日空ANA空姐的照片，甚至標明「美腿」、「黑絲」、「美女」等字眼，還拍到當事人的名牌，空姐似乎未發現被偷拍，事件引起日本網友關注，批評相關行為惡劣，「真的很噁心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。