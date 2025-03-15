港連鎖餐廳蒸籠驚見黑色物體！質疑是老鼠屎 經理這樣解釋網全傻眼

作為餐廳，食物品質固然重要，但更應該注重的是食物衛生！惟日前有屯門民眾於網上群組發文，指友人於某連鎖酒樓用膳時，於點心籠看見2粒體積如豆豉、黑色的異物，對方隨即向經理反映，但竟獲解釋是「蒸過的芝麻」。她們不認同以上解釋，故於網上發布多張相片，引來網友關注。

有網友批評經理解釋離譜，又猜測黑色異物是老鼠屎，「你說豆豉我也會假裝信啊」、「芝麻哪有這麼大顆，經理你自己有沒有膽吃？」，另有留言就批評酒樓衛生情況欠佳，「好噁心」、「好恐怖，感覺這間店別光顧」，同時建議事主向食環署舉報。

光顧屯門連鎖酒樓 點心籠驚見「2粒黑色物體」

該民眾於周一（3月3日）下午在facebook群組「真.屯門友」發文，上傳3張照片，指她友人於當日早上到位於屯門大興邨某連鎖酒樓飲茶，然而其中1籠蝦餃送上桌，她夾起蝦餃連同蒸籠紙時，看到點心籠內有「2粒黑色物體」。

有民眾於屯門某連鎖酒樓飲茶時，於點心籠內看見2粒體積如豆豉，疑是老鼠屎物體。（FB「真.屯門友」圖片）

食客反映 經理竟解釋「蒸咗嘅芝麻」

從原PO上傳的照片所示，她友人當時點叫多樣點心，其中1籠是蝦餃，而稍微移開蒸籠紙後，可見點心籠內有2粒體積如豆豉、黑色的異物。原PO朋友見狀隨即向經理反映，但對方竟回覆是「蒸過的芝麻」就此作罷，她們不滿經理解釋，遂於網上公開事件。

網友看過照片後指似「老鼠屎」 直斥嘔心

許多網友看過相片後認為點心籠內異物似是「老鼠屎」，因而驚呼嘔心，「馬上打給食環」、「一眼看過去，好噁心」、「吃完有沒有不舒服？」，亦有留言對涉事酒樓的食物衛生問題感到擔憂，「不是嘛，這裡飯堂來了啊」、「光顧過幾次，以後別去」、「好恐怖，感覺這間店別光顧」、「我以為是蒸熟了的蟑螂蛋」。

經理解釋惹質疑 網友：你說豆豉我也會假裝信啊

另有人就質疑經理「講大話」，「吹牛也別這麼過分啊」、「個經理當別人沒見過芝麻」、「你說豆豉我也會假裝信啊」、「芝麻哪有這麼大顆，經理你自己有沒有膽吃？」、「叫經理吃一粒，另一粒打給食環檢舉」，又調侃「一隻叫芝，一隻叫麻」、「這麼大顆的芝麻，哪裡有得買」。

延伸閱讀：

筲箕灣酒樓飲茶驚見「茶水全是蟻」向店員投訴只換茶 最終咁做

尖沙咀酒樓歎點心驚見死蟲！網友嚇爆：加料小籠包 事後咁處理

文章授權轉載自《香港01》