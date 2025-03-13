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通一次馬桶1萬4！疏通劑「一瓶逾千元」師傅狂用8瓶 女子提告

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子請人來通馬桶遭到消費詐欺。示意圖／ingimage
一名女子請人來通馬桶遭到消費詐欺。示意圖／ingimage

家裡馬桶堵塞自己無法處理時，會請師傅到府維修，但中國大陸一名女子請人來處理馬桶堵塞問題，居然被收取3179.7元人民幣（約新台幣1萬4），女子事後發現師傅用的疏通劑報價和實際價格相差甚遠，憤而提告。

根據深圳廣電集團都市頻道《第一現場》報導，廣東深圳一名女子日前因馬桶堵塞，在平台上購買下水道維修服務，不過師傅上門後要她取消平台訂單，改為現場支付，並以「使用管道疏通劑比換馬桶優惠」的說法，誘導女子購買一瓶要價385元人民幣（約新台幣1750元）的疏通劑。

女子同意使用2瓶疏通劑，然而師傅表示沒有效果，擅自再使用6瓶，最後向女子收取100元人民幣（約新台幣455元）的上門費，以及8瓶疏通劑的費用，共3179.7元人民幣。

不過女子事後得知，該款疏通劑實際價格才幾十元人民幣，憤而告上法院。

法官表示，385元的疏通劑明顯超出市場價格，且師傅擅自使用另外6瓶疏通劑，有誘導女子消費之嫌，其行為構成詐欺，需賠償女子9539.1元人民幣（約新台幣4萬3千元）。

消費 詐欺 馬桶

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