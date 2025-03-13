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小紅書網友偷拍ANA空姐！還標明黑絲、美腿 全日空促平台刪除

香港01／ 撰文／李納德
有大陸網友在小紅書上傳偷拍日本全日空ANA空姐的照片，甚至標明「美腿」、「黑絲」、「美女」等字眼，還拍到當事人的名牌，空姐似乎未發現被偷拍，事件引起日本網友關注。示意圖。圖／ingimage
有大陸網友在小紅書上傳偷拍日本全日空ANA空姐的照片，甚至標明「美腿」、「黑絲」、「美女」等字眼，還拍到當事人的名牌，空姐似乎未發現被偷拍，事件引起日本網友關注。示意圖。圖／ingimage

小紅書的貼文竟引起日本網友熱議！有大陸網友在小紅書上傳偷拍日本全日空ANA空姐的照片，甚至標明「美腿」、「黑絲」、「美女」等字眼，還拍到當事人的名牌，空姐似乎未發現被偷拍，事件引起日本網友關注，批評相關行為惡劣，「真的很噁心」。

全日空回應日媒表示，照片未經本人同意拍攝，已向小紅書提出刪除請求，對方回應指「目前並未發現該貼文」，而平台上有關貼文疑已被刪除，提醒相關行為可能干犯2023年起生效的「攝影罪」。

記者翻查小紅書，有關全日空ANA的帖文當中，仍有部份包含空姐的全身照。

中國客偷拍ANA空姐　標明「黑絲」、「美腿」

日媒報導，當地網友發現有中國旅客在小紅書上發布偷拍ANA全日空空姐的照片，內容強調「全日空」、「空姐」、「美腿」、「黑絲」、「日產」、「我真的很喜歡日本空姐」等字眼。相關照片拍到空姐坐在緊急出口座椅旁，正低頭用平板電腦，應未注意被拍偷，有照片甚至拍到空姐名牌。

日本網友發現事件後將有關貼文分享至X（前稱Twitter），表示「真的很噁心」，批評是惡劣的偷拍行為。部份內地網友則認為不算犯法，反問「哪犯法了」、「這個罰則不是針對我們吧」。

全日空：已要求小紅書刪除

全日空回應日媒時表示已知悉情況，照片未經本人同意拍攝及上傳到社交平台，已向小紅書提出刪除請求，但小紅書公司回應稱「目前並未發現該貼文」。全日空翻查發現相關貼文疑已被刪除，但同時他們發現還有其他疑似偷拍全日空空姐的照片，社交平台亦有疑似日本人偷拍空姐的貼文。

涉犯日本「攝影罪」

全日空續指，基於肖像權及私隱角度，空中服務員在不情願下被拍攝照片，是絕不能容忍的行為，提醒日本於2023年已落實「攝影罪」，列明偷拍特定身體部位屬違法行為，於機艙等場所亦適用。日本「攝影罪」倘定罪可判3年以下徒刑或300萬日圓（約新台幣666,352元）以下罰金。

記者翻查小紅書上關於全日空的貼文，仍有貼文拍攝空姐的全身照，標上「空姐」、「美女」等字眼，部份有遮蓋空姐的樣貌。

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文章授權轉載自《香港01》

ANA 偷拍 小紅書 日本 空姐

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