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雲南咖啡店推螞蚱拿鐵、竹蟲美式 當地人：吃些蟲子很正常

香港01／ 撰文：林芷瑩
雲南普洱一間咖啡店推出以螞蚱（圖右）、竹蟲（圖左）等「黑暗料理」製作的咖啡。（小紅書＠昆明寶馬陳小晨）
雲南普洱一間咖啡店推出以螞蚱（圖右）、竹蟲（圖左）等「黑暗料理」製作的咖啡。（小紅書＠昆明寶馬陳小晨）

近年，特色咖啡風靡大陸年輕人，比如加上大量香葱的「葱香拿鐵」、富有廣東特色的「涼茶咖啡」，甚至是品牌推出的醬香拿鐵、米乳拿鐵。

近日，雲南普洱一間咖啡店推出以螞蚱、竹蟲等「黑暗料理」製作的咖啡，令不少網民表示驚嘆，不禁發問「這玩意誰會喝」，但有不少雲南本地人躍躍欲試，「吃這些蟲子在雲南很正常」。

《極目新聞》報導，這間咖啡店位於雲南普洱市思茅區西園路。店方在網上發布的新品介紹中，有螞蚱拿鐵、竹蟲美式、老土蜂拿鐵等。工作人員在杯中放入多隻昆蟲再倒入咖啡。

昆明的陳女士在社交平台分享了自己在該店點的螞蚱拿鐵和竹蟲美式，並配文稱：「雲南人，只打巔峰賽」。她介紹，螞蚱和竹蟲本來就是下酒菜，所以她對這些咖啡毫無排斥，不但喝完咖啡，也吃了杯中的昆蟲，「味道非常獨特，值得品嘗」。

另一位當地網友稱，其朋友早前在該店點了螞蚱拿鐵，她當時沒有點單只拍照，但自己並不排斥，下次可能會體驗，「吃這些蟲子在雲南很正常」。

3月9日，該咖啡店負責人許先生介紹，該店已經營了2年多，一直做本地特色，螞蚱拿鐵、竹蟲美式等是他們結合當地人飲食特色，在近期推出的新產品，「這些蟲子是我們當地人常見的下酒菜，在菜市場就能買到，我自己平時也會吃它們」。

許先生介紹，螞蚱、竹蟲等買回來後會先清洗並炸熟，就能直接配咖啡。因為原材料較貴，所以特色咖啡價格也要價68元至88元（約新台幣272元至352元）不等。

許先生稱，自推出以來，這些特色咖啡賣得也不錯，前來品嘗的既有本地居民，也有外地遊客。他提醒，對高蛋白過敏的人士不能喝用添加昆蟲的咖啡，否則或會身體不適。

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文章授權轉載自《香港01》

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