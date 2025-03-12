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2少年向鍋底小便 海底撈致歉：向4109單顧客退款並提供10倍賠償

香港01／ 撰文：林芷瑩
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）
網傳一名男子在海底撈往鍋底內小便。（小紅書）

近日有人在海底撈用餐時向鍋底內小便。3月8日，上海警方通報指，已依法行政拘留2名17歲男子。

3月12日，海底撈發布聲明稱，針對2月24日00:00至3月8日24:00期間，在海底撈上海外灘店堂食消費的4109單顧客，將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。

對於涉案的兩名男子，海底撈已在3月10日向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。

海底撈發布聲明稱，2025年2月24日凌晨，2名男子在海底撈上海外灘店包間用餐後在火鍋鍋底中小便。由於公司管理層之前根本沒有針對這類事件的預案和流程培訓，導致門店值班團隊未能及時察覺現場異常，沒有守護好用餐環境的安全，十分愧對消費者對海底撈的信任。

直到2月28日，海底撈發現網傳影片，但依然未能判斷事故發生的時間和地點，無奈之下只能向簡陽等地警方報案。同時對國內外15個國家1400間門店自查比對，因數據龐大、線索有限，效率非常差。

直到3月6日晚，才最終確定事發門店為海底撈火鍋上海外灘店，並得到警方確認。當地警方對涉事人員作出行政拘留處罰，海底撈排查涉事人員就餐記錄，確認他們並未在門店消費酒精類飲品。對於涉案的2名男子，海底撈已在3月10日向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。

上海外灘店於3月7日立即調撥相應鍋具和物料，並在3月8日凌晨將火鍋鍋具、餐具（含筷子）全部更換，環境衛生按照搬家式清潔消毒。

海底撈就事件致歉，並稱們願意竭盡所能，承擔責任。針對2月24日00:00至3月8日24:00期間在海底撈上海外灘店堂食消費的4109單顧客，海底撈將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。

若顧客希望通過法律途徑維護權益，可聯繫上海市黃浦區相關執法機構，海底撈將全力配合，承諾依法承擔全部責任。

延伸閱讀：

2少年向鍋底小便…海底撈：更換所有鍋具餐具 起訴涉事者

涉向海底撈鍋底小便 2名17歲男子被上海警方行拘

文章授權轉載自《香港01》

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