ARC'TERYX吊牌竟成大陸「硬通貨」 二手平台1張品牌炒至1200元

近年來，高端戶外服飾品牌「ARC'TERYX」（不死鳥、始祖鳥）在大陸備受歡迎，社交平台上將其與Lululemon、Hoka併稱為「中年三寶」。近期，有大陸網友發現，二手平台上，竟有人開始出售「ARC'TERYX」的吊牌，部分稀有款式甚至要價最高達到300元（人民幣，下同。約新台幣1200元）。

綜合錄媒報導，「ARC'TERYX」普通產品吊牌的價格相對較低，收購價一般為5-10元（約新台幣20-40元），出售價在20-50元（約新台幣80-200元）。而科技卡因稀缺性和特殊性，價格更高，收購價在20-50元（約新台幣80-200元），出售價可達100-200元（約新台幣400-800元）。一些特殊系列的吊牌，如「軍鳥」系列，價格最高可達300元（約新台幣1200元）一張。

「ARC'TERYX」杭州門店工作人員表示，由於存在假貨等問題，公司已對吊牌已經進行了升級。平時顧客不需要的吊牌，店里會直接銷毀。

一位戶外用品經銷商表示，目前在二手交易平台上存在一些不良賣家，他們在收購二手戶外服裝後通過專業的翻新和清潔處理，讓舊衣服看起來幾乎與新品無異，並配上從其他渠道收集來的正品吊牌。這樣消費者在不知情的情況下很容易上當受騙。

一位大量回收閒置ARC'TERYX吊牌的二手平台買家表示，買吊牌是收藏行為。但其也在出售一些閒置吊牌以及不少ARC'TERYX的「周邊」產品，包括全新衣架褲架、支持一切平台查驗的ARC'TERYX貼紙、防塵袋和手提袋等。

除ARC'TERYX吊牌被熱炒外，Hermès、Dior、Chanel等品牌的二手配件也頻繁出現在線上回購市場中。在某二手平台，一位賣家正在出售Hermès的包裝盒，內含絲帶、防塵袋等，標價380元（約新台幣1520元）。此外，一些限量版或特殊設計的包裝盒價格更高。

杭州市民王女士稱，自己也曾嘗試在二手平台上出售奢侈品的包裝配件，「看到別人賣這些價格還不錯，我也想把自己家里放著的盒子處理一下。」然而，在等待成交的過程中，她擔心這些二手包裝會被不法商家用於造假。最終，王女士的二手包裝配件被平台下架，理由是「發布的商品有用於造假售假的風險」。

二手奢侈品鑒定師青青介紹，奢侈品鑒定時，吊牌和包裝盒確實會起到輔助作用。「其實產品假的話，掛個真吊牌也沒用，反而浪費。」青青坦言，類似真假混拼的情況確實存在，但他們發現，如果吊牌或外包裝是假的，衣服本身一般也是假的。

對此，浙江倫和律師事務所王逸蕓律師表示，若吊牌等產品被用於非法活動，如偽造商品或誤導消費者，相關商家可能需要承擔法律責任，包括但不限於商標侵權、欺詐或違反消費者權益保護法等。「如果利用相關吊牌進行制假售假，不僅會侵害民事權益，情節嚴重的，還涉嫌構成犯罪。」

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文章授權轉載自《香港01》