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香港迪士尼貨倉職員偷1200萬元器材一折轉售 回收店東主工人接貨同被捕

香港01／ 撰文：凌逸德
香港迪士尼樂園內發現盜竊案。（資料圖片）
香港迪士尼樂園內發現盜竊案。（資料圖片）

香港大嶼山迪士尼樂園發生盜竊案。警方昨日（11日）接獲迪士尼職員報案，指有大批電子器材失竊，包括網路交換器、防火牆設備及電視遙控器等。消息指，警方經調查後拘捕3人，包括迪士尼貨倉職員、回收店負責人及回收店工人。據知，28歲貨倉男職員偷取18箱約值300萬元（約新台幣1200萬元）的電子器材，再以30萬元（約新台幣120萬元）轉售予位於深水埗區的回收店圖利。

消息指，迪士尼樂園一名貨倉經理上周五（7日）在園內一個佔地約1萬呎的倉庫檢查庫存時，發現18箱電子設備遺失，總價值約300萬港元（約新台幣1200萬元），昨日終於報警處理，案件由新界南總區刑事部接手調查。

據了解，倉庫沒有保安看管，但倉庫有上鎖，而且倉庫安裝了閉路電視。今年2月時所有電子設備檢查妥當。而警方發現倉庫外的閉路電視，拍攝到一輛由迪士尼樂園貨倉職員登記的私家車，於3月1日至7日期間曾到過倉庫，調查發現該名28歲姓鄭貨倉職員已不再返回貨倉工作。 警方懷疑他偷取了18箱電子設備，昨晚在大埔區以涉嫌「爆竊」罪將其拘捕。 經調查得知，他將18箱電子設備分3次售予深水埗區的一間回收店。

而回收店負責人以30萬元（約新台幣120萬元）購買了該批電子設備，並已將7箱電子設備透過微信以18萬元（約新台幣72萬元）售予一名不知名的買家，另外6箱則以12萬元（約新台幣48萬元）售予回收店工人。警方其後在回收店起回5箱電子設備，並以涉嫌「處理贓物」罪拘捕25歲姓蔡回收店負責人及23歲姓蔡回收店工人。

延伸閱讀：

香港大嶼山迪士尼一倉庫遇竊失大批電子器材 據悉總值至少1160萬

葵涌公司失竊4噸花膠值916萬 警閃電拘5男起大部分贓物調查名車

文章授權轉載自《香港01》

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