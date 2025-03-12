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河北婦產科宣傳給3歲智商產婦看Peppa Pig後順利產子 網友質疑如何懷孕

香港01／ 撰文：許祺安
保定市第二醫院產科宣傳給3歲智商媽媽看Peppa Pig安撫情緒。（抖音截圖）
保定市第二醫院產科宣傳給3歲智商媽媽看Peppa Pig安撫情緒。（抖音截圖）

近日，河北保定市第二醫院產科拍片宣傳，稱給3歲智商的產婦看《小豬佩奇》（Peppa Pig，港譯粉紅豬小妹）安撫情緒後順利產子，但影片在網絡上引發爭議，不少網友質疑：僅有3歲智商的產婦如何領結婚證，又如何懷孕？

河北保定市第二醫院產科拍片稱：「宮縮痛讓3歲智商的媽媽情緒失控，不能進行全麻，醫護人員齊心哄她，麻醉成功後，小豬佩奇來幫忙。母子平安，開心的出了手術室。」

不少網友質疑，產婦既然僅有3歲的智商，是如何登記結婚與懷孕：「她怎麼懂婚姻是什麼？這樣的情況，居然能登記結婚？」「醫院報警了沒有？」「她是自願的性生活嗎？」「查查是否存在強姦之類的情況吧…」

3月10日，保定市第二醫院產後康復科職員回應：「這個人她是個智障的，大概她是智商只有3歲，該名產婦肯定有家人陪伴，應該已經出院了。」 保定市第二醫院院辦室表示「此事涉及患者私隱，無法解答。」

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文章授權轉載自《香港01》

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